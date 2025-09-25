Deso reforça sistema de captação de água e fortalece abastecimento de Neópolis

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) concluiu uma importante intervenção no sistema de abastecimento do município de Neópolis, no Baixo São Francisco, reforçando o compromisso da empresa com a segurança hídrica e a qualidade dos serviços prestados à população. A iniciativa consistiu no remanejamento do ponto de captação de água bruta, medida técnica que garante maior aproveitamento do manancial e estabilidade operacional mesmo em períodos de estiagem.

O trabalho, realizado após estudos hidrológicos e de engenharia, reposicionou a estrutura de captação em uma área com melhor nível e fluxo de água, elevando a confiabilidade do fornecimento para os mais de 20 mil habitantes do município. Com a nova configuração, o sistema reduz riscos de interrupção no abastecimento e amplia a capacidade de adaptação a variações climáticas.

Segundo o presidente da Deso, Luciano Goes, a obra integra o programa contínuo de modernização das captações de água da Companhia, que tem priorizado soluções técnicas de médio e longo prazo. “Trata-se de um investimento estratégico, que combina eficiência operacional com sustentabilidade, assegurando que Neópolis disponha de um serviço de água potável estável e de qualidade”, ressaltou.

Para o gerente de produção Norte, Ricardo Calazans, a intervenção em Neópolis é um marco na gestão do saneamento no Baixo São Francisco. “Com o remanejamento da captação de água, não apenas melhoramos a captação de água para mais de 20 mil habitantes, mas também demonstramos nosso comprometimento em criar uma grande infraestrutura de saneamento. Esta obra representa um passo crucial para garantir a segurança hídrica e a qualidade do serviço, mesmo diante dos desafios”, afirmou.

A melhoria representa mais do que um ajuste técnico. É um avanço que fortalece a infraestrutura de saneamento do Baixo São Francisco e reafirma o compromisso da Deso em garantir água de qualidade para os sergipanos, mesmo diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.

Foto: Ascom Deso