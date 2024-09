DESO REGISTRA AUMENTO DE USUÁRIOS ATIVOS NOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA GERÊNCIA DO CENTRO-OESTE

No primeiro semestre de 2024, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) verificou o aumento no número de usuários ativos na região agreste, atendidos pela gerência centro-oeste, a partir das pessoas que buscaram a empresa para resolverem pendências, nas localidades de: Itabaiana, Areia Branca, Campo do Brito, São Domingos, Macambira, Ribeirópolis, Moita Bonita, Malhador, Santa Rosa de Lima, Laranjeiras, Riachuelo, Maruim, Santo Amaro das Brotas, Rosário do Catete, General Maynard e Divina Pastora.

Ao todo foram realizadas 947 regularizações e negociações de débitos. Desses, 185 unidades residenciais se enquadram no programa Tarifa Social – que concede o desconto de até 50% na tarifa mensal da conta de água.

O objetivo da regional é aumentar o número de usuários ativos e regulares na empresa, por meio de ações de vistoria, monitoramento e atualização cadastral, é o que afirma o gerente comercial centro-oeste da Deso, Alexandro Correia da Silva. “Atingimos um saldo positivo no primeiro semestre desse ano, com quase mil regularizações. Cerca de 20% desse número foram clientes que se enquadraram nos planos de benefício ofertados pela Deso, a exemplo do Baixa Renda e flexibilização no parcelamento de dívidas através do nosso programa de negociação”, frisou.

Busca ativa

Uma das ferramentas usadas pelas equipes da Deso para alcançar o maior número de clientes, na perspectiva de facilitar o atendimento e promover a regularização do imóvel, é a busca ativa, que consiste em visitas ‘porta a porta’, para promover a regularização dos imóveis, ou seja, a retirada da clandestinidade. São disponibilizados serviços de ligação, religação, cadastramento nos programas Baixa Renda e Tarifa Social, instruções para o parcelamento de débito e o recadastramento de localidade.

Foto: Ascom Deso