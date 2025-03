Deso ressalta importância da barragem do rio Poxim para abastecimento da Grande Aracaju

Operada pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), a barragem do rio Poxim, localizada no povoado Quissamã, no município de São Cristóvão, tem papel fundamental para o abastecimento da Grande Aracaju. O equipamento, que tem capacidade de armazenamento de 32 milhões de metros cúbicos (m³) de água, é responsável por garantir o fornecimento a cerca de 800 mil pessoas.

A estrutura tem função estratégica de reservar as águas dos rios Poxim-Mirim e Poxim-Açú, principais afluentes do rio Poxim. Este tem vazão regularizada pela barragem, desde o baixo curso do manancial, região próxima à sua foz, até o local em que deságua em outro corpo hídrico.

“Nós temos o controle de receber toda a água das chuvas nessa região do médio e alto curso do rio, e retê-la na barragem do Poxim, evitando uma inundação de água na sua foz, nas proximidades do bairro Jabotiana e São Conrado, na capital”, explicou o coordenador de Preservação de Mananciais e Segurança de Barragens (Cops) da Deso, Luiz Carlos Sousa Silva. Ele destacou ainda que o equipamento é capaz de assegurar o abastecimento da Grande Aracaju pelos próximos 25 anos.

Hoje, a vazão da represa, variável conforme a demanda, está em aproximadamente 700 litros de água por segundo. O recurso é enviado para a estação de tratamento de água (ETA) do Poxim, em Aracaju. Depois de processada para consumo humano, a água é encaminhada a um reservatório, ponto a partir do qual é distribuída aos usuários.

Deso monitora

A fim de garantir o funcionamento e analisar as estruturas físicas da barragem do rio Poxim, equipes técnicas da empresa realizam monitoramento constante dos níveis de água. Um perímetro de estrada de 49 quilômetros construído em torno do equipamento permite que a Deso acompanhe toda a extensão dessa barreira, incluindo áreas remotas, com o intuito de evitar ocupações ou uso impróprio da água reservada, como a utilização para banho e consumo humano.

Luiz Carlos lembrou que, em Sergipe, é baixo o número de mananciais com alta capacidade de fornecer água em abundância. Por isso, a barragem e a avaliação de suas condições para abastecimento hídrico à população é essencial. “Diante disso, precisamos reservar água, e esse equipamento é estratégico para o acesso à água potável pela população da Região Metropolitana, frente a adversidades climáticas”, afirmou.

