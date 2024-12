Deso ressalta prevenção e cuidados a vazamentos de água em imóveis

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) alerta que a população deve estar atenta a quaisquer sinais de vazamentos em instalações internas de imóveis. Por exemplo, uma torneira que pinga uma gota a cada segundo é capaz de desperdiçar 46 litros de água diariamente, segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Ou seja, são 1.380 litros consumidos de forma desnecessária por mês.

Porém, nem sempre o problema é facilmente visível. Segundo a assessora técnica da Diretoria de Operação e Manutenção (DOM) da empresa, Alessandra de Carvalho Costa, isso requer uma atenção redobrada dos usuários. “Indícios de umidade ou manchas em paredes, pisos ou tetos e próximos a tubulações podem ser evidência de que há algo errado”, explicou, acrescentando a importância de se observar de modo constante equipamentos como torneiras, chuveiros e vasos sanitários, cujos vazamentos podem passar despercebidos.

Além disso, a alta progressiva no consumo registrado na conta de água pode ser um indicativo de vazamento. De acordo com Alessandra, as principais causas dessas ocorrências são tubulações antigas ou danificadas, conexões mal executadas, desgaste de componentes internos de torneiras ou válvulas por conta do tempo de utilização e instalações inadequadas. Em razão disso, tubulações devem passar por manutenção regular, com inspeções periódicas, principalmente em imóveis antigos.

Impactos

As consequências negativas geradas pelos vazamentos não são só individuais, mas coletivas também. Isso porque além de causar um aumento na fatura, a água desperdiçada contribui para a diminuição dos recursos hídricos do estado. Os danos também se estendem à infraestrutura dos sistemas de distribuição, já que o aumento da demanda hídrica é capaz de impactar negativamente, em especial, as áreas com escassez de acesso à água potável.

ASN – foto ascom Deso