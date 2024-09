Deso sedia evento pelos 17 anos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba

No dia estadual do manancial, reunião apresentou informações técnicas

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) sediou, na manhã da sexta-feira, 30, o evento comemorativo aos 17 anos do Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH) do Rio Japaratuba, que reúne representantes do Poder Público, membros da sociedade civil e usuários de água e promove a gestão participativa e descentralizada do manancial. A atividade também comemorou o Dia Estadual do Rio Japaratuba, celebrado anualmente em 30 de agosto.

o presidente do CBH e coordenador de Educação Ambiental (Ceam) da Deso, José Jorge, destacou que as discussões ocorridas no fórum são fundamentais para a gestão dos recursos hídricos do estado. “O objetivo é manter o sistema hídrico de forma sustentável, e a companhia oferece sua contribuição técnica para que isso ocorra. É um rio importante, que abrange 20 municípios”, afirmou ele, ressaltando que a empresa possui representantes nos demais comitês de bacia hidrográfica estaduais e federal.

Durante a 60ª reunião do CBH do Rio Japaratuba foram apresentadas informações técnicas, ideias de projeto e palestra, proferida pela agricultora Silvaneide Barros Santos, moradora da comunidade quilombola Pirangi, localizada no município de Capela, no leste do estado. “O comitê é importante porque nos incentiva a cuidar ainda melhor dos nossos rios. Foi uma honra ter sido convidada”, disse ela. Na exposição, Silvaneide detalhou a relação do rio Japaratuba com a comunidade, e frisou a relevância do manancial para diversas atividades dos moradores locais.

Participação ativa

A coordenadora de Licenciamento Ambiental (Clam) Deso, Marcelle Santos Melo, integrante do comitê, sublinhou que a companhia tem muito a contribuir positivamente aos fóruns de bacias hidrográficas. “A empresa usa a água, então o que acontece nos rios são de interesse da empresa. Nós não só participamos de forma ativa, mas oferecemos informações, a exemplo de dados sobre a vazão de um rio, e realizamos ações concretas, como doação de mudas arbóreas”, explicou ela.

Segundo Rosa Cecília Lima, vice-presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba, os benefícios da Deso aos corpos d’água também passam pelo esgotamento sanitário realizado pela companhia. “Quando tratamos o esgoto de uma cidade, a gente dá uma qualidade melhor para o rio”, disse Rosa, salientando a melhoria no saneamento básico promovido pela Deso em Nossa Senhora das Dores, que faz parte da bacia hidrográfica dos rios Sergipe e Japaratuba.

Foto: Ascom Deso