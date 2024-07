Deso substitui os hidrômetros de grandes consumidores no sertão

A troca dos equipamentos acontece periodicamente para corrigir defeitos e evitar perda de água

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realiza periodicamente o monitoramento e a substituição dos macromedidores das indústrias e dos grandes consumidores de água na região do sertão do estado. A ação visa combater o desperdício de água e corrigir os defeitos espontâneos ou influenciados pelo tempo de uso, além de garantir a oferta segura do recurso hídrico para as instituições e a população.

De acordo com o supervisor de Receitas do Sertão, Tiago José Oliveira Resende, o monitoramento periódico e a substituição dos macromedidores são fundamentais para evitar grandes perdas de água. “A Deso está atenta à substituição e ao monitoramento dos macromedidores, ferramentas fundamentais na prevenção de grandes perdas que podem afetar os consumidores residenciais. A empresa tem a preocupação e um olhar especial sobre esses consumidores de indústrias e os grandes consumidores, já que uma medição incorreta ou abaixo do que deveria ser passado pelo equipamento de aferição pode gerar um impacto negativo para a sociedade e afetar outras localidades com a falta de abastecimento”, expressou.

O assistente de Gestão Operacional da Deso e coordenador da ação, Luciano Aragão, também falou sobre a importância da substituição dos equipamentos. “Temos realizado constantemente o acompanhamento dos macromedidores das indústrias e dos micromedidores das instituições que têm um alto consumo hídrico, além da troca periódica por estarem defasados ou porque deixaram de funcionar. Essa ação é fundamental para garantir o consumo consciente da água e evitar problemas no abastecimento em outras localidades”, afirmou.

Volume

Os macromedidores são usados para aferição do consumo de água de grandes consumidores, como indústrias, hospitais, entre outras instituições. Por se tratar de um equipamento pelo qual passa grande quantidade de água, a Deso realiza a sua substituição a cada 18 meses, com exceção de alguns clientes que têm um consumo acima da média. Nesses casos, a troca acontece entre os seis e sete meses, tendo em vista o grande volume do recurso hídrico passando pelo sistema de medição.

“Como há um volume muito grande de água sendo medido, o macromedidor passa a ter uma insuficiência de medição mais rápida. Então, para que não haja perda, nem financeira nem de impacto na localidade com a redução do abastecimento de água, a Deso tem esse olhar especial para essas indústrias e instituições de alto consumo”, completou Tiago.

Foto: Ascom Deso