Deso utiliza aquíferos de forma sustentável para reforçar abastecimento à população

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realiza, de maneira sustentável, captação de água de aquíferos, que são estruturas geológicas subterrâneas. Neles, são encontradas as águas subterrâneas, que, junto àquelas provenientes de rios, riachos e reservatórios – denominadas superficiais –, reforçam o abastecimento à população sergipana.

“Os aquíferos desempenham papel essencial nas regiões de Sergipe em que a água superficial é limitada ou não disponível. A principal forma que a Deso capta o recurso hídrico subterrâneo é por meio de poços tubulares, perfurados no solo até atingirem o lençol freático ou a camada de água subterrânea desejada”, explicou o gerente de Pesquisa de Mananciais Subterrâneos (GPMS) da companhia, Mike Henderson Santana Batista.

Ele destacou que os procedimentos adotados pela empresa na atividade seguem determinações da legislação ambiental vigente, respeitando os limites de exploração para preservar e garantir a sustentabilidade dos aquíferos. “Para isso, a Deso monitora regularmente os níveis de água nos poços e a qualidade da água extraída para garantir uma gestão sustentável dos recursos hídricos subterrâneos”, afirmou o gerente.

No estado, há três tipos de aquíferos: os granulares, identificados em sedimentos inconsolidados ou rochas sedimentares; os fissurais, ocorridos em rochas ígneas e metamórficas; e cárstico, formados em rochas carbonáticas. “Os aquíferos podem ser classificados de acordo com a pressão das águas nas suas superfícies limítrofes na base e no topo, e também em função da capacidade de transmissão de água das camadas, entre as quais está situado”, detalhou Mike.

Importância

A qualidade da água encontrada nos aquíferos é superior às superficiais, pois há menos contato com elementos externos. Por conta disso, o tratamento possui um nível menor de complexidade, gerando menor custo. As águas subterrâneas estão menos suscetíveis às variações climáticas, cada vez mais frequentes, como longos períodos de estiagem, principalmente num contexto emergencial.

Além de possuírem alta relevância para o abastecimento de água de Sergipe, os aquíferos cumprem funções cruciais ao meio ambiente. “São unidades geológicas que atuam na manutenção da saúde e da estabilidade dos ecossistemas terrestres, e fornecem água, suporte à vida selvagem, regulação do clima e outros serviços ecossistêmicos essenciais”, complementou o gerente, ressaltando a importância da preservação e gerenciamento adequado dessas estruturas.

Foto ascom Deso