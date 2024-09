DESTINO SERGIPE TEM CRESCIMENTO DE 70,5% EM 2023, DIZ PNAD; LEVANTAMENTO CONSTATOU RECUPERAÇÃO DO SETOR

Em 2023, o estado de Sergipe foi destino de 237 mil viagens nacionais, segundo a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios Contínua – Turismo (Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceira com o Ministério do Turismo (MTur). O levantamento indica que, quando comparado a 2021, quando o país ainda enfrentava a pandemia de Covid-19, houve um crescimento de 70,5% na escolha do estado como destino turístico. Os dados foram analisados pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), e compilados na publicação ‘Turismo sergipano: uma análise da Pnad Contínua do turismo – 2023’, divulgada pelo órgão nesta sexta-feira, 20.

Os números alcançados por Sergipe apontam para uma recuperação positiva do setor pós-pandemia, o que, sem dúvidas, é fruto das inúmeras ações desenvolvidas pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com o setor privado, para a promoção do destino Sergipe nos principais mercados emissivos do Brasil.

Para o governador Fábio Mitidieri, o turismo é um dos grandes pilares para o desenvolvimento econômico do estado. Segundo ele, o governo tem trabalhado incansavelmente para fortalecer cada vez mais o setor. “A criação do calendário de eventos turísticos, a participação em feiras de renome nacional são exemplos de ações estratégicas que nos colocam em destaque e atraem visitantes de todo o país e do mundo para conhecer as belezas do nosso estado. Esses eventos são oportunidades de mostrar o potencial de Sergipe e promover as nossas riquezas naturais, culturais e gastronômicas, gerando emprego e renda para os sergipanos”, declara.

O chefe do Executivo estadual destaca, ainda, a importância das parcerias que o Governo de Sergipe tem estabelecido com operadoras de viagens e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE). “A colaboração entre o poder público e a iniciativa privada tem sido essencial para o sucesso dessas ações. Com esses esforços conjuntos, estamos criando um ambiente cada vez mais propício para o crescimento do turismo, garantindo que Sergipe continue a ser um destino competitivo e atraente, além de gerar impacto positivo em diversas áreas da economia”, pontua.

Mais procurado

É importante ressaltar, também, que Sergipe saltou da última colocação no ranking do número de pernoites em viagens nacionais para a 13ª posição em 2023, com uma média de 7,3 pernoites. Além disso, o levantamento revelou que o gasto médio realizado em uma viagem tendo o estado de Sergipe como destino é de R$ 1.928, valor superior à média nacional, que foi de R$ 1.639. O custo menor encontrado em Sergipe em comparação a outros estados da região é justamente um dos atrativos para quem deseja visitar Sergipe. Inclusive, em relação a 2021, o gasto médio das viagens para Sergipe aumentou aproximadamente 17,5%, o que reverbera positivamente na economia do estado.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, justifica essa recuperação diante do esforço do governo para promover intensamente o destino Sergipe. Ele cita as inúmeras ações desenvolvidas pela pasta, como a participação em eventos nacionais, a exemplo de feiras como WTM, Salão do Turismo e Abav Expo, entre outras, além da parceria com importantes operadoras de viagens e com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), objetivando a realização de diversas capacitações de profissionais. “Destaco que o governo, por meio da Setur, saltou de investimentos da ordem de R$ 400 mil para R$ 15 milhões na atual gestão para a promoção do destino. Isso, por si só, mostra o empenho e o comprometimento do governo para fortalecer o setor do turismo no estado”, analisa.

O presidente da ABIH/SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, reforça que um dos motivos para essa recuperação é decorrente da parceria entre o Governo do Estado e o setor privado. “Vender o destino Sergipe de forma diferenciada para agentes de viagens e consumidores finais é muito importante e isso tem sido feito de forma intensa nesses quase dois anos. Reforça como a gestão governamental está priorizando o turismo na atual gestão”, considera.

Foto: Diego Souza