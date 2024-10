Detetives do Prédio Azul, do Gloob, volta aos teatros e chega a Aracaju

Grande sucesso na TV, no cinema e no teatro, os Detetives do Prédio Azul estão de volta aos palcos em uma nova aventura. “D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério em Magowood”. Essa emocionante e divertida produção em uma única apresentação na cidade de Aracaju, no Teatro Tobias Barreto, proporcionando um programa imperdível para toda a família na tarde do dia 10 de novembro.

A peça teatral é inspirada na série “D.P.A. – Detetives do Prédio Azul”, grande sucesso do Gloob, que segue há mais de dez anos no ar, e está indo para sua 20a temporada. “D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério em Magowood” está recheada de novidades. Os detetives Max (Samuel Minervino) e Zeca (Stéfano Agostini) ganham a companhia da nova detetive da capa vermelha, Mel, interpretada por Emilly Puppim. A investigadora estreante chegou à série na segunda parte da 18a temporada e já está convocada para sua primeira missão no teatro.

As irmãs feiticeiras Berenice (Nicole Orsini) e Brisa (Cleo Faria) também fazem sua primeira participação no espetáculo, assim como Leocádia (Cláudia Netto) e Theobaldo (Charles Myara). E, claro, não poderia faltar a presença do porteiro mais querido, Severino Capim (Ronaldo Reis). As apresentações contarão ainda com as participações especiais de Dadá Coelho, que vive a bruxa Cassandra Brum, e Gabi Amaral, como a bruxa Anabel.

Em “D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério em Magowood”, Max, Zeca e Mel tentam ir ao cinema, mas estão todos estranhamente fechados. No Prédio Azul, Theobaldo recebe um convite para dirigir um filme na cinematográfica Magowood. Ao mexer no envelope, Severino fica alterado, agindo como um ator de cinema antigo. Cassandra e sua filha, Anabel Brum, que serão as estrelas do filme, convidam Severino para atuar também. Enciumada, Leocádia cisma de ir e prepara uma mala-baú. Enquanto isso, os detetives, preocupados com Severino, resolvem ir e se escondem no baú de Leocádia. Theobaldo, com seu magular, leva todos para os estúdios no reino de Ondion.

Escrita por Flávia Lins e Silva e Pedro Henrique Lopes, com direção de Ernesto Piccolo, “D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério em Magowood” é uma realização da Ziss Produções, com direção de produção da Elisa Padilha, coprodução e marketing da Inova Brand, coprodução e apoio da Gloss Produções, e curadoria de conteúdo do Gloob. O espetáculo é apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Brasilprev.

“D.P.A” A Peça 2- Um Mistério Musical em Magwood

Apresentações: Dia 10 de novembro de 2024 (domingo) às 15:30h e 17:30h.

Local: Teatro Tobias Barreto

Classificação etária: Livre, menores de 14 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Duração: 70 minutos.

Vendas: Sympla https://bileto.sympla.com.br/event/95654/d/281806

Crianças até 1 ano 11 Meses de colo não pagam.

Fonte e foto Martins Assessoria Digital e Marketing