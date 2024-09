Detran abre Semana Nacional do Trânsito com ações de conscientização

Com o objetivo de intensificar as ações de educação e conscientização para evitar sinistros graves e mortes no trânsito, o Detran/SE deu início às ações da Semana Nacional do Trânsito (SNT) em Sergipe. A abertura da SNT, que integra as ações desenvolvidas pelos órgãos federais, estaduais e municipais de trânsito, aconteceu nesta quarta-feira, 18, na sede do Detran/SE. Durante o evento também aconteceu a entrega da Medalha Antônio Siqueira, que homenageia o servidor que dá nome à honraria e reconhece as ações desenvolvidas por autoridades e pela sociedade civil para a segurança do trânsito.

Para o coronel José Pereira de Andrade, secretário-executivo da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), a Semana Nacional do Trânsito é uma ação importante por evidenciar as ações de conscientização sobre segurança. “É a forma que as instituições de segurança pública encontram para conscientizar o cidadão sobre os males que ocorrem no trânsito”, disse ele.

“É a conscientização sobre os riscos da ingestão de bebidas alcoólicas e outras substâncias, bem como da direção em alta velocidade. Todo esse trabalho de educação para o trânsito faz com que o cidadão possa desfrutar de uma melhor qualidade de vida. Com o trânsito seguro, ganha o cidadão e também os órgãos de saúde”, acrescentou o coronel.

Segundo a diretora-presidente do Detran/SE, Naleide de Andrade, a Semana Nacional do Trânsito reforça a reflexão sobre as ações para a segurança viária. “O objetivo principal é fazer com que as pessoas reflitam na sua importância no trânsito. Enquanto cidadãos e participantes de uma sociedade, as pessoas têm essa responsabilidade em fazer um trânsito mais seguro”, reforçou.

Naleide complementou reforçando os pedidos por cuidados no trânsito: “A paz no trânsito começa com cada um. Por isso, estamos desenvolvendo ações educativas em uma semana intensiva de atividades, com reflexões sobre sinistros e mortes, e tendo a ciência do papel de cada um no trânsito”.

Já o tenente-coronel Aldevan Silveira, comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), lembrou que a Semana Nacional de Trânsito é prevista no Código de Trânsito Brasileiro e traz o ápice de todo o trabalho do ano do Sistema Nacional. “Daí a importância de nós alertarmos e irmos até o condutor. Assim, de forma integrada junto aos órgãos municipais e federais, teremos durante toda a semana ações integradas com o foco principal para o condutor”, ressaltou.

Conforme o inspetor Queiroz Souza, coordenador de educação para o trânsito da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Semana Nacional de Trânsito é uma uma oportunidade para reflexão sobre as condutas que incidem em acidentes e mortes. “O trânsito tem que ser discutido durante todo o ano. Os sinistros do trânsito são naturais, mas precisamos trabalhar para que esse sinistro não produza um acidente grave”, complementou.

Homenagem

Durante o evento de abertura da Semana Nacional do Trânsito, também foi entregue a Medalha de Honra ao Mérito Antônio Siqueira, que reconhece a atuação de autoridades e personalidades da sociedade civil para a segurança do trânsito em Sergipe.

“O nome da medalha, Antônio Siqueira, é uma forma de reconhecermos também a importância desse nosso funcionário que muito se doou para a nossa instituição. Todos os anos, na abertura da Semana Nacional do Trânsito, estaremos homenageando pessoas que contribuíram para a segurança do trânsito em Sergipe”, disse Naleide de Andrade.

Antônio Siqueira trabalhou no Detran/SE por mais de 30 anos. Seu filho, Anderson Lessa Siqueira, agradeceu o reconhecimento fornecido com o nome atribuído à honraria. “A família está extremamente grata por esse reconhecimento ao trabalho que meu pai desempenhou nesse órgão, onde ele se sentia feliz dedicando parte do seu dia a dia à comunidade sergipana no que diz respeito ao trânsito”, exaltou.

Foto: Ascom Detran