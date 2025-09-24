Detran realizou abertura da Semana Nacional do Trânsito com presença do setor de transporte

O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran), realizou na manhã da última quinta-feira (18) a abertura solene da Semana Nacional do Trânsito. Instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro, a campanha anual contou com a participação do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) e do Programa Ambiental Despoluir.

O evento reuniu autoridades do poder público, da iniciativa privada e da sociedade civil, tendo início com um comando educativo em frente à unidade do Sest Senat, na Avenida Tancredo Neves. Em seguida, o cortejo seguiu até o Detran, com a participação do Programa Despoluir e do Sest Senat, que orientaram condutores, pedestres e ciclistas sobre a importância de adotar uma postura responsável no trânsito, respeitando as regras para garantir a segurança e preservar a vida de todos.

O diretor do Sest Senat, Gerson Santos, relata que o comando educativo marcou a abertura oficial das atividades, que seguem até amanhã (25), realizando um alerta sobre como gestos simples podem salvar inúmeras vidas no trânsito.

“É inaceitável continuar desprezando práticas responsáveis no trânsito. A ação realizada na quinta-feira passada, em parceria com diversos órgãos públicos, teve como objetivo justamente reforçar esse alerta para o maior número possível de pessoas, além de ter sido uma oportunidade valiosa para trocar informações com outros órgãos e tomar decisões mais assertivas sobre as estratégias a serem implementadas, promovendo cada vez mais conscientização e segurança no trânsito. Gestos simples podem salvar vidas”, explica o diretor.

Conselheiros

Na ocasião, foi realizada a posse dos conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran), referente ao biênio 2025-2027. Elaine Lima, que é advogada, representa o Setransp no colegiado desde 2016 e foi reconduzida para um novo biênio durante a cerimônia.

“É uma honra tomar posse como conselheira do Cetran para mais um biênio, representando o Setransp. Reafirmo meu compromisso de contribuir para um trânsito mais seguro, eficiente e humano, sempre em diálogo com a sociedade e com as instituições que compõem este conselho. Tenho certeza de que juntos construiremos avanços importantes para a mobilidade do nosso estado”, enfatiza Elaine.

Sest Senat

Com o tema nacional “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, o Sest Senat vem, desde o início do mês, desenvolvendo atividades de conscientização para mitigar os sinistros no trânsito. As iniciativas incluem ações dentro das garagens do transporte público coletivo e participação em eventos voltados à população, promovendo orientações sobre a segurança viária.

Para marcar o encerramento da campanha, nesta sexta-feira, 26, às 8h, a instituição promove, em sua unidade de Aracaju, um grande evento que reunirá diferentes entes e órgãos atuantes na segurança no trânsito. Com o subtema “Conectando forças, protegendo vidas: uma aliança pelo trânsito seguro”, a iniciativa contará com palestras e uma Roda de Conversa.

Assim como nos anos anteriores, ao longo das ações, o Sest Senat teve o Setransp à disposição para a realização de campanhas de conscientização, com plotagens externas nos ônibus que operam no serviço de transporte público de passageiros da Grande Aracaju.

