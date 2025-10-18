Dia 26, estância será palco do 13º encontro de Bandas Filarmônicas

No último domingo do mês de outubro, 26, a cidade de Estância, localizada na região sul do estado, será palco para o 13º Encontro de Bandas Filarmônicas. Este evento exalta a diversidade cultural das filarmônicas.

O radialista e jornalista, Magno de Jesus, idealizador e organizador do 13º Encontro de Filarmônicas de Estância, está convidando a população de Sergipe, sobretudo, a de Estância, para apreciar esse grande festival, que reunirá cerca de 10 filarmônicas de várias cidades sergipanas.

De acordo com o organizador, o 13º Encontro de Filarmônicas ficará marcado na história de Estância até porque o município estará completando 194 anos de Emancipação Política.

Segundo Magno de Jesus, primeiro as filarmônicas sairão em desfile a partir das 15h uma após a outra da Praça Orlando Gomes (antigo Jardim Velho) em direção à Praça Barão do Rio Branco, na qual farão suas retretas. Cada uma executará apenas três peças musicais.

Após a realização de suas retretas, será ofertado para cada filarmônica um certificado já na moldura e em seguida, será servido o lanche para todos os componentes das filarmônicas.

Estão colaborando nesse Encontro: Sulgipe, Prefeitura de Estância, Duas Rodas, Supermercado Bom Bom, Supermercado Ebenezer, Marcos Móveis< DR-1 e alguns simpatizantes da cultura musical. “Durante a realização do evento, nós vamos divulgar todos aqueles que estão nos ajudando”, disse Magno de Jesus.

PROGRAMAÇÃO – Ordem do desfile:

1º Lira Santa Cruz (Poço Verde)

2º Lira Senhora Santana (Boquim)

3º Filarmônica Euterpe Maruinense (Maruim)

4º Lira Nossa Senhora da Conceição (Itabaianinha)

5º Lira Senhora Santana (Simão Dias)

6º Filarmônica União Lira Paulistana (Frei Paulo)

7º Lira Nossa Senhora da Conceição (Itabaiana)

8º Filarmônica São Francisco de Assis (Cristinápolis)

9º Lira Nossa Senhora da Conceição (Arauá)

10º Filarmônica do Divino (Indiaroba)

Ordem da Retreta

1º Lira Santa Cruz (Poço Verde)

2º Filarmônica União Lira Paulistana (Frei Paulo)

3º Lira Nossa Senhora da Conceição (Itabaiana)

4º Filarmônica Euterpe Maruinense (Maruim)

5º Lira Senhora Santana (Simão Dias)

6º Lira Nossa Senhora da Conceição (Itabaianinha)

7º Lira Senhora Santana (Boquim)

8º Lira Nossa Senhora da Conceição (Arauá)

9º Lira São Francisco de Assis (Cristinápolis)

10º Filarmônica do Divino (Indiaroba)

Assessoria do evento