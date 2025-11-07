Dia D de Mobilização contra a Dengue acontecerá em Itabaiana neste sábado

Encerrando a programação da Semana Nacional de Mobilização contra a Dengue, a Prefeitura de Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará neste sábado, 08, o Dia D, com uma blitz educativa e de conscientização, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A ação, que acontecerá no período da manhã, no posto da PRF, às margens da BR-235, contará com abordagem, orientação e entrega de materiais educativos sobre a dengue, aos motociclistas e motoristas, que trafegam pela rodovia.

O objetivo é conscientizar as pessoas, que cada uma precisa fazer a sua parte, na prevenção e combate ao Aedes Aegypti, mosquito transmissor tanto da dengue, como também da Chikungunya e do Zika vírus.

Ao longo da semana, equipes do Núcleo de Combate às Endemias da SMS estiveram realizando ações em UBSs de Itabaiana, justamente com o intuito de intensificar o trabalho de conscientização e educação, na mobilização que acontece em todo país.

Texto e foto ascom PMI