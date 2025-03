Dia D de Vacinação contra a Dengue acontece nesta terça-feira em São Cristóvão

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove nesta terça-feira, 11 de março, o Dia D de Vacinação contra a Dengue.

O mutirão de imunização acontecerá durante todo o dia, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município e tem como público-alvo crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Para se vacinar, é importante levar o cartão de vacinação e o número do Sistema Único de Saúde (SUS).

Serão aplicadas tanto a primeira quanto a segunda dose da vacina contra a dengue, garantindo maior proteção para esse grupo. A segunda dose pode ser tomada após um intervalo de três meses da primeira aplicação. Além da imunização contra a dengue, todas as vacinas do calendário infantil e adulto estarão disponíveis para quem desejar se vacinar, ampliando a cobertura vacinal da população.

Segundo Ana Therezinha Marques, coordenadora de Imunização do município, a campanha é essencial para garantir a proteção dos adolescentes contra a dengue, especialmente antes do período de sazonalidade da doença. A coordenadora ainda reforçou que o município recebeu recentemente um novo lote com 500 doses da vacina e que ainda há estoque disponível.

“Nosso objetivo é alcançar os adolescentes de 10 a 14 anos para que, quando entrarmos no período de maior incidência da dengue, essa faixa etária já esteja vacinada, reduzindo casos graves, hospitalizações e complicações. Além disso, estamos focados em garantir que aqueles que já tomaram a primeira dose concluam o esquema vacinal, pois a imunização só é eficaz com as duas doses”, destacou.

Prevenção

O Dia D faz parte de uma série de ações de prevenção contra a dengue e outras arboviroses, que são intensificadas por meio de visitas domiciliares realizadas por Agentes de Combate às Endemias (ACE), tratamento focal em reservatórios de água e ações educativas para conscientização da população sobre armazenamento seguro. Outras iniciativas incluem o programa “Cata-Treco” para recolhimento de pneus e sucatas, borrifação costal nas áreas com maior número de notificações, estudos entomológicos das larvas encontradas e intensificação da limpeza dos canais.

Como resultado dessas iniciativas, São Cristóvão tem apresentado baixos índices de infestação predial (IIP), indicador que aponta o percentual de imóveis com larvas do mosquito Aedes aegypti, e, segundo os últimos Levantamentos Rápidos de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), o município conta com um baixo risco para contração de arboviroses.

Da assessoria – Por Clara Dias – Foto Dani Santos