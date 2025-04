Dia das Mães: Shopping Jardins presenteia consumidores com bolsa transversal

Para deixar o presente do Dia das Mães ainda mais especial, o Shopping Jardins preparou uma campanha repleta de estilo para os clientes. A partir desta sexta-feira, 25 de abril, quem somar R$ 350 em compras nas lojas e quiosques participantes pode ganhar uma charmosa bolsa transversal da Sonho dos Pés, disponível nas cores preta, marrom e nude.

A promoção é válida no período de 25 de abril a 8 de maio de 2025, ou enquanto durar o estoque de presentes, o que ocorrer primeiro. Para receber a bolsa, o consumidor deve realizar o cadastro pessoal e das notas fiscais acessando o aplicativo Shopping Jardins (Android e iOS).

Após receber o QR confirmando o cadastro, basta dirigir-se ao posto de trocas, instalado em frente ao Café São Braz, e retirar o presente, mediante disponibilidade. A participação é limitada a um brinde por CPF cadastrado. O regulamento completo está disponível no site e no aplicativo do Shopping Jardins.

Versátil e contemporânea, a bolsa transversal imprime um estilo despojado ao look. O acessório tem alça regulável e pode ser carregada no ombro, antebraço ou na mão, como tiracolo, carteira ou até mesmo como pochete. Uma peça curinga, indispensável no guarda-roupa de pessoas de todos os estilos.

Foto: Aluizio Acioly – Lotti+Caldas Comunicação