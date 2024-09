Dia de Campo do projeto Forrageiras para o Semiárido será realizado em Glória

O Sistema Faese/Senar convida todos os produtores rurais e interessados para o Dia de Campo do Projeto Forrageiras para o Semiárido, que será realizado no dia 12 de setembro de 2024, a partir das 8h, no Campo Experimental de Nossa Senhora da Glória, Embrapa Semiárido.

O evento, que conta com a parceria do Instituto CNA e da Embrapa, tem como objetivo apresentar tecnologias e práticas para o manejo e produção de forrageiras no Semiárido, além dos resultados da Fase 2 do projeto em Sergipe.

O Projeto Forrageiras para o Semiárido – Pecuária Sustentável, realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) por meio do Instituto CNA, e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), tem sido um marco desde 2017. Seu objetivo principal é avaliar o potencial produtivo de plantas forrageiras nas condições de clima e solo do semiárido, além de estudar a capacidade de resiliência dessas plantas ao pastejo por ovinos, bovinos de corte e de leite.

“O Projeto Forrageiras desempenha um papel importante para os produtores do semiárido, e este dia de campo oferece uma visão dos resultados que alcançamos até agora,” destaca Célio Dantas, supervisor do projeto em Sergipe.

Após a abertura, as atividades serão organizadas em formato de estações, com palestras de 40 minutos cada:

Estação 01: Avaliação e Manejo Sanitário

Facilitador: Dr. Samuel Figueiredo (Embrapa)

Estação 02: Formas de propagação da palma forrageira e fornecimento a ruminantes

Facilitador: Alenilda Carvalho (ICNA)

Estação 03: Sistema de Pastejo e apresentação dos resultados do Forrageiras Fase 2

Facilitador: Dr. Rafael Dantas (Embrapa)

Estação 04: Produção e conservação de forrageiras anuais (Silagem)

Facilitador: Pablo Silva (ICNA)

Foto assessoria

Por Samara Fagundes