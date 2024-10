Dia de Finados: Prefeitura intensifica preparativos nos cemitérios

Realizados com periodicidade pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), os serviços de limpeza e manutenção dos cemitérios públicos da capital sergipana são intensificados na semana que antecede o Dia de Finados, em 2 de novembro. Nesse contexto, as ações estão voltadas para o São João Batista (SJB), no bairro Ponto Novo, o Helena Bandeira, na Atalaia, e o do ABC, no Jardins – que está inativo, mas recebe visitação.

Nos últimos dias, as atividades estão sendo executadas no São João Batista, um dos maiores da cidade, e também no espaço situado no bairro Atalaia. Na área externa, os agentes executam varrição, capinagem, retirada de resíduos e poda quando necessário.

“Ao todo teremos 15 equipes de limpeza padrão realizando a limpeza (roçagem, capinagem) no entorno, acessos e áreas internas dos cemitérios. Após a conclusão desses serviços, entraremos com duas equipes de pintura de guias, que deixarão o ambiente mais agradável”, explicou o presidente da Emsurb, Bruno Moraes ao enfatizar que os cemitérios particulares recebem manutenção nos pontos de acesso situados no entorno.

Quanto à manutenção do serviço no feriado, será efetuada por três equipes, das quais uma ficará somente a cargo do SJB e as demais, itinerantes, em espaços de visitação das zonas Norte e Sul da cidade. “Além disso, para o descarte correto dos resíduos a população poderá contar com 40 contentores distribuídos estrategicamente”, acrescentou o gestor.

Missas

Repetindo o modelo de execução das ações do ano anterior, a Emsurb está preparando uma estrutura diferenciada para receber com conforto os familiares e visitantes. “No Dia de Finados a população irá dispor de um ambiente previamente montado com cadeiras, banheiros químicos e toldos onde serão realizadas missas ao longo do dia”, informou o diretor de Espaços Públicos e Abastecimento Márcio Brayner.

Ascom Emsurb – Foto: Matheus Varjão