Dia do Amigo é celebrado com promoção especial no SuperApp RioMar Aracaju

Compras online realizadas até 30 de julho, chegam acompanhadas por um kit de perfumaria de o Boticário

Nesta quinta é dia de celebrar aquela pessoa que sempre está presente nas nossas vidas, mesmo quando está distante. Comemorado em 20 de julho, o Dia do Amigo é uma oportunidade para expressar sentimentos e gratidão por quem compartilha conosco gargalhadas inesquecíveis, lágrimas, segredos e conquistas.

O verdadeiro significado da data vai além das manifestações materiais, pois o mais importante é cultivar e nutrir as amizades duradouras, mas isso não impede que o dia seja um momento para troca de presentes, mensagens carinhosas e reunir a galera para celebrar.

Para dar uma forcinha a quem deseja festejar a amizade e homenagear os verdadeiros amigos, o SuperApp RioMar Aracaju preparou uma curadoria especial. A lista conta com chocolates, lanches, bebidas em geral, aquela t-shirt básica, kit de cuidados pessoais, make, perfumaria, acessórios e uma infinidade de lembrancinhas que irão afagar o coração das pessoas queridas.

Caneca Serasa, Gambiarra; caneca 3D Poção Hogawrts dourada, da Super Mundo; t-shirt dupla face The Mandalorian e Grogu, preta, Piticas; urso Carrapinha, CriAmigos; t-shirt Calma Ai Fera, Esporte Fino Store; caixa Presente La Creme, Cacau Show; bombons trufados de vinho, Kopenhagen; planner Harry Potter, Le Biscuit, Chá verde Felicidade, Moncloa Tea Boutique, entre outros mimos disponíveis para marcar a data com carinho.

E o melhor de tudo é que as compras realizadas no RioMar Aracaju Online ou no SuperApp RioMar Aracaju, acima de R$ 80, chegam acompanhadas de um kit incrível de O Boticário, nas versões feminina e masculina. O kit Floratta Blue inclui 1 desodorante colônia, 1 creme hidratante desodorante corporal, 1 shower gel corporal. Já o kit Men vem com 1 shower gel 3 em 1, 1 desodorante antitranspirante aerossol, 1 desodorante colônia. A promoção é válida até o dia 30 de julho.

O RioMar Aracaju Online reúne mais de 20 mil itens nas 130 lojas disponíveis na plataforma nos segmentos de moda, calçados, acessórios, perfumaria, informática, livros, tecnologia e gastronomia. Para compras acima de R$ 100 ou no primeiro pedido o frete é grátis. A entrega também é um diferencial das compras através da plataforma: os alimentos chegam em até 1h e os demais produtos são entregues em até 2h.

O consumidor pode incluir itens de diferentes lojas em um único pedido e optar por várias modalidades de entrega gratuitas como drive-thru, pick-up center, locker, retirada na loja ou na bandeja (apenas para alimentação), além do delivery que atende a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros.

