DIA DOS PAIS DEVERÁ MOVIMENTAR 46 MILHÕES NESTE ANO EM SERGIPE, DIZ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO

O Dia dos Pais, neste ano comemorado em 11 de agosto, promete movimentar a economia sergipana. Segundo dados do Núcleo de Comunicação e Inteligência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, com base em informações da Confederação Nacional do Comércio (CNC), a expectativa é de que R$ 46 milhões sejam injetados na economia do comércio varejista em compras de presentes para os pais.

Comerciantes e lojistas demonstram otimismo com a data, que é considerada um dos principais motores do comércio ao longo do ano. As expectativas são de um aumento nas vendas em diversos setores, como vestuário, calçados, eletrônicos, perfumaria e artigos esportivos.

“O Dia dos Pais é uma data muito importante para o nosso setor. Estamos preparados para atender as demandas dos consumidores, que desejam fazer suas compras para presentear seus pais. Este será o melhor Dia dos Pais desde a retomada da economia, pós-pandemia”, afirmou o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade.

O perfil do consumidor sergipano para o Dia dos Pais costuma buscar presentes que aliem qualidade e bom preço. Roupas, acessórios e produtos tecnológicos são os itens mais procurados. No entanto, há uma tendência crescente de personalização dos presentes, com a busca por produtos mais exclusivos e que demonstrem o carinho e a atenção aos pais.

Para impulsionar as vendas, o presidente do Sistema Fecomércio disse que os lojistas estão investindo em diversas estratégias.

“O momento é de atrair o consumidor para a compra de seus presentes e isso está levando os comerciantes a fazerem promoções, além de oferecer descontos. Pois oferecer preços atrativos e condições especiais de pagamento é fundamental para atrair o público. Além disso também estão trabalhando bastante o marketing digital, divulgando seus produtos e serviços, para já se posicionar diante do público que fará as compras”, complementou Andrade.

A movimentação financeira gerada pelo Dia dos Pais tem um impacto positivo na economia sergipana, gerando empregos e renda. Além disso, a data contribui para o aquecimento do comércio local e fortalece o setor produtivo. O economista, Marcio Rocha, explica a variação de aumento para este ano.

“É mais uma excelente oportunidade para movimentar o comércio nesse período, pois o Dia dos Pais é uma oportunidade para os lojistas impulsionarem suas vendas e para os filhos demonstrarem seu carinho pelos pais na forma de um mimo, um agrado. Com a expectativa de um aumento surpreendente nas vendas, superior a 8% neste ano, a data promete movimentar a economia sergipana e fortalecer o setor comercial”, disse Rocha.

Foto James Silva

Por Márcio Rocha