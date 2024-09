Dia Mundial da Limpeza: Prefeitura da Barra apoia Projeto Praia Limpa

Em celebração ao Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias, a Prefeitura da Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, apoiou a edição especial do Projeto Praia Limpa, iniciativa não governamental ganhadora de dois selos ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – em 2023 e 2024. O evento aconteceu neste último sábado, 21, na Praia da Costa e na praia na região do Capuã.

O Dia Mundial da Limpeza nasceu em 2008 quando um grupo de voluntários na Estônia se organizou e fez a limpeza das praias e rios na terceira semana de setembro. Ao longo dos anos, a iniciativa cresceu e, atualmente, ocorre em mais de 190 países. Em 2023, a data entrou no calendário oficial da Organização das Nações Unidas (ONU) e é comemorado todo dia 20 de setembro.

Com apoio logístico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o projeto Praia Limpa do último sábado, além da limpeza das praias, contou com soltura das tartarugas pelo Projeto Tamar, recreação para crianças, aula de fitdance e de surf para o público presente, apresentação de teatro e sorteio de brindes.

“A Secretaria Municipal de Meio Ambiente esteve presente neste grande evento que é o Dia Mundial de Limpeza de Praias e Oceanos, com apoio na logística. É muito bom, importante e fundamental espalharmos essas boas práticas de meio ambiente pelo nosso município, pelo Estado e pelo mundo. O Meio ambiente é o caminho de todos. Equalizar a chegada de novos empreendimentos com meio ambiente mais saudável é o futuro da nossa Barra”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente da Barra dos Coqueiros, Edson Aparecido.

De acordo com a fundadora e coordenadora geral do Projeto Praia Limpa na Barra dos Coqueiros, a bióloga Priscila Randow, em 40 minutos de ação foram coletados mais de 260 quilos de lixo na Praia da Costa, sem contabilizar o outro ponto de ação, na região da praia do Capuã.

“Eu só tenho que agradecer todo o apoio que temos de diversos parceiros, que chegaram juntos com a gente para fazermos esse dia único e especial. Trata-se de uma ação que só acontece com a ajuda de voluntários e que tem o importante papel de, além de limpar a natureza, limpar a mente das pessoas, mostrá-las a importância de preservar o nosso meio ambiente”, afirmou Priscila Randow.

