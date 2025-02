“Dialogamos com a rede de Propriá para combate a violência contra a mulher”, afirma Danielle

Com o intuito de articular e fortalecer as ações voltadas ao enfrentamento à violência contra a mulher, a secretária de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia, esteve em Propriá e promoveu, na segunda-feira, 24, uma reunião com os órgãos que integram a rede de proteção do município do Baixo São Francisco. A visita contou ainda com entrega de absorventes do Programa Estadual de Promoção, Proteção e Prevenção da Saúde Menstrual nas Escolas (Cuidar-SE).

Participaram do encontro com a SPM representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Guarda Municipal (Patrulha Maria da Penha), Polícia Civil e Polícia Militar.

“Diante dos casos recentes de violência contra a mulher registrados em Propriá, incluindo um feminicídio, organizamos junto com a prefeitura essa grande reunião com os órgãos que integram a rede para que a gente articule mais ações de combate a esse tipo de crime, reforçando o papel de todos e a necessidade de união entre todos da rede”, afirmou Danielle Garcia.

A secretária da SPM reforçou a importância da atuação conjunta e articulada entre os órgãos. “Não adianta sermos excelentes cada um em suas ilhas se não conversarmos para promover essa troca de experiências e informações para que possamos construir uma rota favorável de acolhimento às vítimas. Além disso, precisamos atuar de forma articulada para ampliar as políticas públicas para as mulheres”, ressaltou.

“Foi uma reunião muito produtiva, onde dialogamos bastantes e vamos unir nossas forças para conseguir fazer com que a mulher tenha os seus direitos garantidos, especialmente as mais vulneráveis. Além disso, trabalhar de forma conjunta para fortalecer o combate à violência contra a mulher em nosso município e garantir o acolhimento necessário às vítimas de violência”, afirmou a primeira-dama de Propriá, Jeane Lima.

Entrega de absorventes

Após a reunião, a secretária Danielle Garcia realizou a entrega de absorventes do Programa Cuidar-SE, instituído por meio das secretarias de Estado da Educação (Seed), de Políticas para as Mulheres (SPM) e de Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic).

“O Cuidar-SE já vinha fazendo a diferença na vida de milhares de meninas e mulheres de 9 a 21 anos de idade que menstrua e que estão matriculadas na rede pública estadual de ensino. Agora, a SPM amplia esse alcance para que mais mulheres sergipanas tenham acesso aos absorventes, garantindo a saúde e dignidade menstrual”, detalhou a secretária Danielle Garcia.

Texto e foto ascom Danielle Garcia