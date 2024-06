Diálogo resulta em retomada de voos da Azul entre Aracaju e Salvador

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), tem promovido um diálogo constante e aberto com as companhias aéreas. O mais recente resultado das inúmeras tratativas é a notícia de que o Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria, no mês de julho, terá o retorno do voo entre a capital sergipana e Salvador/BA, operado pela Gol Linhas Aéreas. Além disso, haverá a ampliação da malha aérea por meio de um novo voo, este operado pela Azul Linhas Aéreas, também entre Aracaju e a capital baiana, a partir de agosto.

Segundo o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, os voos da Gol e da Azul entre as capitais nordestinas trazem boas expectativas para desenvolver o turismo em Sergipe. Além disso, ele comenta, os turistas da Bahia vêm com frequência ao estado e, com os voos, o número de visitantes deve aumentar sensivelmente. “As ações para impulsionar o destino Sergipe nos mercados emissivos e, assim, atrair ainda mais turistas para o estado seguem avançando. E essa retomada é uma demonstração do empenho do Governo de Sergipe para consolidar nosso destino”, avalia.

A rota Aracaju/Salvador era operada pela Gol, que suspendeu os voos diretos entre as capitais no dia 1° de março “por motivos comerciais”. Agora, a companhia aérea retoma a operação do voo no dia 2 de julho com frequência de cinco voos durante a semana (segunda, terça, quinta, sexta e sábado). Assim, a aeronave pousará em Aracaju à 0h55 e decolará da capital às 3h55.

Já a nova rota da Azul contará com voos diários, que serão operados por aeronaves com capacidade para 70 clientes. O anúncio foi feito pela companhia aérea na terça-feira, 11. Destaque que os voos da Azul estão programados para começar no dia 2 de agosto, proporcionando uma conexão rápida e conveniente entre essas duas importantes capitais nordestinas, com uma duração de apenas uma hora. O primeiro voo decola de Aracaju às 10h40 e pousa em Salvador às 11h40. E, no sentido inverso, a aeronave sai da capital baiana às 18h20 e chega à capital sergipana às 19h20.

O gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul, Vitor Silva, explica que a novidade vai garantir ainda mais mobilidade e opções para clientes de ambas as cidades. “É mais uma rota estratégica da Azul para oferecer uma conexão rápida entre capitais do Nordeste, servindo pessoas que moram em uma das cidades, mas que possuem negócios em outra, promovendo o fomento da economia e do turismo da região. É uma localidade que a companhia sempre acreditou no potencial para expansão da sua malha”, afirma Vitor.

Quem optar por visitar Aracaju poderá conhecer as belas praias, passear pela Orla da Atalaia ou Orla Pôr do Sol, além de explorar o Centro Histórico, onde estão os mercados centrais. E mais: os turistas têm a opção de conhecer o Museu da Gente Sergipana, o primeiro museu interativo do Nordeste, e aproveitar para se encantar com o Largo da Gente Sergipana, que fica bem em frente, onde estátuas gigantes representam as principais manifestações folclóricas e culturais do estado. E sem se esquecer da gastronomia local, que tem, entre outras delícias, o caranguejo uçá, Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe.

