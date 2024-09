Diêgo Prado cresce na disputa pela Prefeitura de São Cristóvão

O vereador e candidato a prefeito de São Cristóvão, Diêgo Prado (PSD) tem crescido na disputa com uma agenda de campanha mais próxima da população e com grande adesão na cidade. Durante o final de semana, Diêgo realizou uma carreata no Grande Rosa Elze, que reuniu centenas de carros e motos com demonstrações de apoio ao seu projeto para os próximos quatro anos.

“A população são-cristovense tem demonstrado muito carinho e apoio ao nosso projeto de futuro para a nossa cidade. Eles fazem questão de participar dos nossos eventos, falar comigo, tirar foto, colar adesivo do 55 e tudo isso tem nos motivado. A cada abraço, a cada aperto de mão e palavra de carinho e esperança, sentimos o desejo de mudança que está nas pessoas e a crença na continuidade do nosso trabalho pelo progresso e desenvolvimento de São Cristóvão”, afirma Diêgo.

Empolgado com as demonstrações de carinho e esperança dos são-cristovenses, o Vice Pereira agradeceu. “Só podemos falar em gratidão e esperança. Por onde passamos, sentimos o carinho e a esperança nas pessoas. Todos fazem questão de nos receber com alegria e com palavras que enchem o nosso coração de motivação e esperança. Estamos muito felizes e gratos com tudo isso, o movimento 55 tem tomado conta da cidade”, disse.

No domingo, Diêgo seguiu com uma agenda de caminhadas no Parque Santa Rita, Loteamento Lauro Rocha e Colina. Ao lado do vice Pereira, dos amigos e apoiadores, além dos candidatos a vereador da coligação, Diêgo caminhou pelas ruas, conversando com as pessoas e apresentando as suas propostas, com prioridade para a ampliação do acesso aos serviços de saúde pública, ações para melhoria da infraestrutura dos bairros e povoados e políticas públicas para a geração de mais empregos e renda para a população.

Nesta segunda-feira, 16, às 18h55, Diêgo e Pereira farão a inauguração do Comitê Central do 55, localizado na rua 22, nº179, sala C, no Conjunto Eduardo Gomes. Na última sexta-feira, 13, a coligação ‘São Cristóvão que o povo quer” também inaugurou o Comitê do 55 na sede do município.

Foto assessoria

Por Sheila Dias