Riachão: Diferença entre Galego da Samba e Mário de Mi Fontes é de apenas 5,65%

A quase um mês das eleições municipais de 2024, a disputa pela Prefeitura de Riachão do Dantas está polarizada entre os candidatos Mário de Mi Fontes (União Brasil) e Galego da Samba (PSD).

De acordo com o Exclusivo Instituto de Pesquisa e Ensino (EIPE), através de levantamento divulgado nesta quinta-feira, 5 de setembro, pelo cenário espontâneo, a diferença entre Galego e Mário é de apenas 5,65% (25,18% x 19,53%). Sendo considerada a margem de erro de 4,12%, a diferença cai para 1,53%.

Ainda pelo EIPE, a candidata Marina de Laelson (AVANTE) tem 11,31% e Dr. Renan (PT) conta com 1,28%. Nulo soma 3,10% e Não sabe, 39,60%.

Pelo que se pode analisar pelos números divulgados pelo EIPE é o potencial crescimento da candidatura de Mário Mi de Fontes, constituindo-se, assim, como o único nome capaz de derrotar o candidato Galego da Samba e agrupamento liderado pela prefeita Simone Andrade (PSD).

Rejeição

No quesito rejeição, Galego da Samba é o segundo mais rejeitado pelos eleitores de Riachão do Dantas, com 16,61%. O primeiro é o petista Dr. Renan com 17,88%. Marina é rejeitada por 14,96% e Mário por apenas 12,04%. Não sabe soma 38,5%.

A pesquisa foi registrada no TSE como SE-04480/2024, com levantamento realizado nos dias 27 e 31 de agosto, com 548 eleitores, com margem de erro amostral de 4,12%, considerando nível de confiança 95%, sendo contratada pela Associação Beneficente Sócio Cultural da Cidade de Lagarto – Lagarto FM.

Instituto Gadu

A pesquisa do Instituto Gadu, também divulgada nesta semana, confirma o cenário e aponta Mário de Mi Fontes como o candidato que pode vencer o nome do agrupamento situacionista.

No cenário espontâneo, o postulante da atual prefeita, Simone Andrade, lidera as intenções de voto com 34,21%. Mário aparece em segundo lugar, com 27,55%. Marina de Laelson (Avante) ocupa a terceira posição, com 15,68% da preferência do eleitorado, enquanto Dr. Renan (PT) é o último, com apenas 0,95%. A diferença entre Galego e Mário é de apenas 6,66%.

A pesquisa foi registrada sob o número SE-04544/2024 e realizada nos dias 26 e 27 de agosto, com uma amostra de 421 entrevistados. A margem de erro é de 4,72%, com um nível de confiança de 95%.

Ascom – Mário de Mi Fontes

