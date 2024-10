Dilsinho, Sorriso Maroto e Karenzinha são atrações do ‘We Love Pagode’ em Aracaju

Aracaju vai receber o projeto ‘We Love Pagode’ no dia 24 de novembro. A festa que vai ser comandada por Dilsinho, Sorriso Maroto e Karenzinha, a partir das 17h no Salles Multieventos. A Banda Pagodum vai fazer uma participação especial. É mais uma realização da TS Produções e De Music com assessoria de imprensa da Navarro Comunicação.

O evento vai contar com a Área Mezanino com visão priveligiada de um espaço elevado e o localização exclusiva. Já a Área Premium conta com maior espaço e ar condicionado! O estacionamento amplo é um diferencial que oferece tranquilidade e segurança para todos. A cerveja Amstel promete aquecer para embalar a noite festiva.

Os ingressos para o ‘We Love Pagode’ estão sendo vendidos na Torcidaz (Shopping RioMar e Shopping Jardins), Real Calçados Centro, Auto Peças Macedo (Siqueira Campos) e My Flat (Shopping Prêmio).

Texto: Fredson Navarro/ Navarro Comunicação