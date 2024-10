Diogo Machado faz história com votação recorde e consolida força política em Carira

Mais do que confirmar a aprovação popular de sua gestão, a reeleição do prefeito Diogo Machado (PSD) e de sua vice, Joilda Dutra, com mais de 82% dos votos é a maior vitória política da história de Carira em 72 anos. Um resultado que consolida a liderança política do gestor, que vai para o seu terceiro mandato no município.

No total, foram 10.775 votos, algo jamais alcançado por outro candidato a prefeito do município, sendo o mais votado em todas as urnas. Outro recorde histórico foi a diferença de 8.489 votos para o segundo colocado. E o bom resultado obtido por Diogo Machado refletiu ainda na eleição proporcional. Tanto que os candidatos a vereadores do grupo do prefeito somaram 9.489 votos.

“Todos esses resultados históricos são fruto do trabalho que realizamos nesses quase quatro anos de gestão, administrando com responsabilidade o nosso município, equilibrando as finanças, realizando uma série de obras e garantindo a prestação de serviços de qualidade para a população. Os carirenses reconheceram tudo isso e nos garantiram a vitória com mais de 82% de aprovação”, afirma Diogo Machado.

O prefeito assegura que o trabalho vai continuar para que Carira siga avançando em todas as áreas. “A gente sabe o quanto conseguimos avançar nesses quase quatro anos de gestão, mas vamos fazer muito mais, mantendo esse compromisso de promover o desenvolvimento do nosso município e mais qualidade de vida para os carirenses”, salientou Diogo Machado.

