Diretor da Aracajucard é homenageado com Selo de Gratidão pelo Governo de SE

O reconhecimento é fruto da parceria e da dedicação de setor de transporte com a educação pública

Na tarde desta terça-feira o diretor executivo da Aracajucard, José Carlos Amâncio, recebeu o Selo Escola Criativa e Inovadora 2024, na categoria Gratidão. O reconhecimento aconteceu durante a cerimônia promovida pela Diretoria de Educação da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), destacando a dedicação de Amâncio à frente do projeto piloto que integra a bilhetagem eletrônica ao combate à evasão escolar. A iniciativa, fruto da parceria com a Seduc, também promove a gratuidade no transporte público e permite que os pais acompanhem, por meio do aplicativo Eu na Escola, o trajeto dos filhos.

A entrega do selo aconteceu na sala Villa-Lobos, no Conservatório de Música de Sergipe, em um momento único de reconhecimento pela iniciativa, que desde 2019 também conta com a parceria do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp). Desde a sua implementação, o projeto vem garantindo segurança e bem-estar a diversos estudantes da rede estadual de ensino. Atualmente, as catracas que permitem apenas a entrada de alunos com o Mais Aracaju cadastrado, estão disponíveis em quatro escolas estaduais da capital.

Amâncio destaca que “este projeto piloto vai além do simples monitoramento de frequência dos estudantes, ao reforçar a segurança nas escolas por meio da implementação das catracas vinculadas ao Mais Aracaju. Além disso, a possibilidade dos pais acompanharem o trajeto dos filhos oferece maior tranquilidade às famílias, fortalecendo ainda mais a confiança no ambiente escolar”.

O diretor da Aracajucard, empresa responsável pela comercialização da passagem eletrônica, conclui destacando que “a parceria com a Seduc reafirma que é possível unir tecnologia e educação, promovendo mudanças significativas na mobilidade dos alunos, bem como nas próprias instituições. Agradeço pela parceria e pela homenagem, este selo é reflexo de um trabalho em conjunto.

Entenda como funciona o projeto

O projeto piloto é fruto da parceria entre o sistema de transporte público, por meio da Aracajucard, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) e o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc). A iniciativa assegura que todos os estudantes tenham acesso gratuito ao transporte público, com o valor das passagens sendo custeado pelo governo.

Além da implementação das catracas na entrada das escolas, outra medida de segurança do projeto é o bloqueio do acesso do estudante que tentar utilizar o Mais Aracaju na catraca de outras instituições.

A iniciativa ainda conta com o aplicativo Eu na Escola, permitindo que pais ou responsáveis acompanhem o trajeto de ida e volta dos estudantes na palma das mãos. O app mostra o percurso do aluno, o horário de embarque no transporte público, bem como o horário de chegada e saída da escola, além do retorno para casa de ônibus.

O aplicativo não é restrito apenas aos estudantes que fazem parte do projeto. Ele apresenta um perfil com todas as informações do Mais Aracaju do aluno, além de possibilitar a consulta de saldo e a verificação da disponibilidade para validar recargas e utilizar as passagens. O app está disponível para todos os estudantes de Aracaju, sejam eles do ensino médio ou superior e futuramente será acessível também para IOS.

