Diretoria do Estanciano foi recebida pelo prefeito André Graça e saiu contente do Paço Municipal

Na manhã desta sexta-feira, 6, o prefeito de Estância, André Graça, recebeu no seu gabinete, os integrantes da Diretoria do Estanciano Esporte Clube, para tratar de apoio por parte da prefeitura com o “Canarinho do Piauitinga”, que pretende voltar aos gramados com seu time profissional no mês de agosto deste ano.

O prefeito André Graça se mostrou bastante interessado em ajudar financeiramente a equipe profissional do Estanciano.

De acordo com o gestor, ele também se comprometeu em falar com os representantes de algumas empresas do município, para destinarem recursos ao time do Estanciano.

O Estanciano estará participando este ano do Campeonato Sergipano, categoria sub 20 e começará a treinar após os festejos juninos no campo do Mangueirão. O certame começará 17 em agosto.

Da reunião com o prefeito, participaram Araújo Júnior, Augusto Santos, Magno de Jesus, Alcino Vale e o vereador Flávio Brasil.

Por Magno de Jesus