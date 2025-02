Dispositivos de proteção garantem segurança nas Estações e Adutoras da Deso em Sergipe

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) utiliza uma variedade de dispositivos de segurança na captação, tratamento e transporte da água pelas redes adutoras. Tais recursos são essenciais para prevenir acidentes e evitar que fenômenos físicos, provocados por paradas bruscas do sistema, danifiquem os equipamentos, gerando transtornos à população.

Esses dispositivos protegem as tubulações e os conjuntos motobombas contra os chamados transientes hidráulicos, que são condições do escoamento em que acontecem mudanças nas suas condições gerais. Um exemplo é o golpe de ariete, que ocorre quando há uma alteração súbita de velocidade ou pressão da água no sistema. O objetivo é amortecer as variações e garantir a segurança dos dutos, equipamentos e bombas.

Essa proteção é indispensável para assegurar a integridade e o funcionamento adequado dos sistemas de abastecimento de água. Os transientes hidráulicos podem gerar picos de pressão que comprometem tubulações, bombas e outros componentes essenciais da rede. “Esses dispositivos desempenham um papel crucial na regulação da pressão e do fluxo da água, prevenindo falhas e prolongando a vida útil do sistema,” explicou o engenheiro civil da Deso, Alisson de Mendonça Oliveira.

Dispositivos utilizados

A Deso adota diferentes dispositivos de segurança, como válvulas de alívio de pressão, que liberam a pressão gerada pelo retorno da água sobre as bombas após uma parada repentina; válvulas ventosas, que removem o ar da tubulação para evitar a entrada de ar no sistema e injetam ar quando não há passagem de água, prevenindo a implosão por pressão negativa; e válvulas de controle e retenção, que impedem o retorno do fluxo de água no sistema, protegendo os equipamentos contra danos.

Além desses, também são utilizados a torre de Amortecimento Unidirecional (TAL), que amortece a pressão negativa da água nas adutoras após paradas inesperadas; e a torres de equilíbrio, que garantem o controle da pressão da água, evitando o retorno do fluxo.

“Os dispositivos de segurança são essenciais nos sistemas de captação, tratamento e distribuição de água, pois asseguram a integridade das estruturas e a continuidade do abastecimento, proporcionando um fornecimento de água seguro e eficiente para a população”, destacou o engenheiro civil da Gerência Regional de Produção e Distribuição Sertão (GRSE), Rodrigo Alves Andrade.