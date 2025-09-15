Distribuição de água é retomada com conclusão do reparo na Adutora

Os serviços de reparo no segundo trecho de rompimento da Adutora do São Francisco, no município de Capela, foram finalizados no final da tarde desta segunda-feira, 15, após o final semana de trabalho intenso das equipes do Governo do Estado e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Concluída a recuperação, a água vai chegar gradualmente à população por meio da concessionária Iguá Sergipe, pois as bombas precisam ser ligadas aos poucos até a rede ganhar pressão com segurança.

O governador em exercício, Zezinho Sobral, destacou o esforço da gestão estadual para garantir o retorno do fornecimento. “Desde a detecção do problema, nossas equipes técnicas trabalharam de forma ininterrupta. Quando a situação se agravou, foi mobilizado o Comitê de Gerenciamento de Crises para garantir soluções rápidas e seguras. Agora, com muito empenho, podemos anunciar que a distribuição de água volta à normalidade”, afirmou.

Durante o período de desabastecimento, o Governo do Estado acionou medidas emergenciais. A adutora alternativa de 1.000 milímetros foi utilizada para permitir o desvio parcial da água e manter o fornecimento gradual em alguns bairros da Grande Aracaju. Paralelamente, um esquema especial com caminhões-pipa foi montado. Ao todo, 82 veículos continuam distribuindo água potável em hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Unidades Básicas de Saúde (UBSs), maternidades, escolas, creches, abrigos, delegacias e unidades de segurança.

Solução técnica

Para corrigir o problema nesse segundo trecho atingido, as equipes concluíram a soldagem da estrutura rompida e iniciaram a religação do sistema. O processo incluiu a pressurização gradual da rede, com a ativação das oito bombas que fazem o envio da água até a estação de tratamento. Além disso, foram instaladas vigas de sustentação em trechos estratégicos da adutora, garantindo travamento estrutural e redução das vibrações que poderiam causar novos rompimentos.

Outra medida adotada foi a cobertura da tubulação com um colchão de terra, substituindo o trecho aéreo por um reforço natural. Essa solução ajuda a absorver o impacto da água em momentos de maior vazão, aumentando a estabilidade, segurança e durabilidade da estrutura.

Rompimento

A Adutora do São Francisco, de 1.200 milímetros de diâmetro, sofreu um rompimento na última sexta-feira, 12, após o desabamento da estrutura de concreto que sustentava a tubulação aérea. No domingo, 14, ocorreu uma nova ruptura pouco depois da liberação parcial do fornecimento de água tratada para a Estação de Tratamento João Ednaldo, em Nossa Senhora do Socorro.

O impacto do rompimento atingiu cerca de 210 mil residências em Aracaju, 60 mil em Nossa Senhora do Socorro e 9 mil na Barra dos Coqueiros. As ações de recuperação foram direcionadas pelo Comitê de Gerenciamento de Crises, que atuou de forma integrada e ágil para solucionar o problema.