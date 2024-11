Distrito Crasto possui rota do quilombo cultural, em Santa Luzia

Foi criado no Distrito Crasto, na cidade histórica de Santa Luzia do Itanhy, um movimento intitulado “Rota do Quilombo Cultural”, que é uma iniciativa das mulheres do TropCrasto, com o apoio do Numeq e Sebrae, que tem como propósito, compartilhar a história e a cultura por meio do turismo de base comunitária.

Esta Rota surge para dar visibilidade ao legado, já que, apesar de o município possuir a “Rota dos Engenhos”, a comunidade Crasto ainda não era representada.

A Rota do Quilombo Cultural foi desenvolvida em um encontro, realizado no dia 15 de julho deste ano, às 16h, na Biblioteca Luminescência, contando com as presenças das senhoras Neilza, Nilzete, Cleidiane, Acácia e Denilma. A reunião foi muito produtiva, e o roteiro foi revisado cuidadosamente antes de ser finalizado para impressão.

Na referida Rota, existe o ilustrador Genisson Cardoso, responsável por dar vida visual ao roteiro com sua arte cuidadosa e expressiva.

Sábado, 9, foi um dia inesquecível para a Rota do Quilombo Cultural, quando aconteceu o seu primeiro experimento técnico, percorrendo a comunidade quilombola do Crasto e explorando seus pontos mais especiais.

De acordo com uma de suas componentes, Flor Martins, foram realizadas visitas ao cordelista Tio Bel e a benzedeira, Dona Argentina, como ainda ao histórico trapiche, local onde os navios ancoravam entre os séculos XVIII e XIX.

“Quer saber mais? Venha visitar e se encantar com nossa história e cultura!”, destacou Flor Martins.

