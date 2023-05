Dívidas e inexperiência comprometem possível aquisição da Usina Campo Lindo

A Usina Campo Lindo, localizada em Sergipe, enfrenta uma série de dificuldades financeiras que têm chamado a atenção da sociedade empresarial do estado. Com uma dívida na marca de meio bilhão de reais, administrar essa situação complexa não é uma tarefa simples. Qualquer empresa interessada em assumir tal responsabilidade precisa, antes de tudo, comprovar experiência no ramo, porém, a COOPERFLORES não parece ter essa qualificação. Além disso, é fundamental demonstrar capacidade financeira para arcar com os encargos, mas a análise do quadro societário da cooperativa COOPERFLORES revela o contrário.

Uma investigação revela que quase metade dos membros que compõem a cooperativa possui/possuíam problemas financeiros que foram discutidos na Justiça de Alagoas e Sergipe. Dívidas decorrentes de falta de pagamento de cheques, débitos em condomínios e, o mais crítico, questões criminais relacionadas à supressão de contribuição previdenciária foram identificadas. Processos judiciais referentes à questão previdenciária está em andamento na Justiça Federal. Esse panorama levanta questionamentos sobre a cooperativa.

Uma constatação incontestável é que o próprio Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Cooperativa, registrado na Receita Federal, não indica a produção de produtos de natureza industrial do ramo sucroalcooleiro. Em relação ao combustível, a informação disponível apenas destaca que a cooperativa atua no “comércio varejista de combustíveis para veículos automotores”, o que indica explicitamente que não possui a atividade de produção de combustível. A falta de experiência no setor é evidente. A atividade principal da cooperativa é o “comércio atacadista de produtos alimentícios em geral”, o que demonstra uma incompatibilidade entre a atividade da cooperativa e a produção de combustíveis.

Diante desses fatos, surge a indagação crucial: estariam os sócios administradores entregando a Usina Campo Lindo a uma empresa sem o capital financeiro necessário para enfrentar essa empreitada e que, além disso, não possui experiência na produção de álcool? As motivações por trás dessa transação ainda permanecem um mistério a ser desvendado.

Nota: Este artigo foi baseado em informações e indícios disponíveis até a data de publicação e busca esclarecer questões relevantes levantadas pela situação da Usina Campo Lindo e a possível aquisição pela COOPERFLORES. O acesso a informações adicionais ou declarações dos envolvidos pode ser fundamental para uma compreensão mais completa do caso.

As informações foram baseadas em pesquisa do Google

Foto do perfil da cooperflores