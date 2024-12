Divulgada programação da posse de  Cleane de Everton como prefeita de São Miguel

No dia 1 de janeiro, Cleane de Everton, acompanhada do vice-prefeito Rogério Barbosa, será oficialmente empossada como prefeita de São Miguel do Aleixo, em Sergipe. A programação do Dia da Posse contará com momentos solenes que marcam o início de um novo ciclo na administração pública municipal.

As atividades começarão às 17h30 com a Missa Solene na Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo, um momento de agradecimento e bênçãos para o mandato que se inicia. Em seguida, às 19h, ocorrerá a cerimônia de posse da prefeita, do vice-prefeito e dos vereadores eleitos, na Câmara Municipal. Durante o evento, Cleane de Everton, eleita com expressiva votação pelo União Brasil, reafirmará, simbolicamente, seu compromisso de trabalhar por uma gestão participativa e transparente.

A programação será finalizada às 20h, com a transmissão de cargo na sede da Prefeitura Municipal, simbolizando a transição oficial da administração. O momento representa um marco na história de Aleixo, trazendo novas perspectivas para os próximos quatro anos.

