Doações para o RS: veja os diversos pontos de coleta em Aracaju

Em Aracaju, há pontos de coleta de doações para as vítimas das fortes chuvas do Rio Grande do Sul. Diversos estabelecimentos estão em mobilização.

Estão sendo arrecadados água, alimentos não-perecíveis, itens de higiene pessoal, fraldas, cobertores, roupas pessoais e de cama e banho e ração animal.

As chuvas e as enchentes no RS deixaram mais de 48 mil pessoas desabrigadas e afetaram pelo menos, 400 cidades. Há mais de 100 desaparecidos e mais de 290 pessoas feridas.

Confira onde e como doar:

Prefeitura de Aracaju: Casa dos Conselhos na Praça Camerino, 66, Centro, das 7h às 17h, a partir desta terça-feira (7)

Aeroporto Santa Maria: Guichê da Azul – Av. Sen. Júlio César Leite, 1440, Bairro Aeroporto

Central Única das Favelas de Sergipe (CUFA) – R. Antônio dos Santos, 137 – Porto D’antas, Aracaju

Conselho Regional de Enfermagem (Coren): R. Duque de Caxias, 389 – São José

Hospital Decós: Av. Mário Jorge Menezes Vieira, 2477, Coroa do Meio

Doações via Pix para a prefeitura porto-alegrense podem ser feitas para a seguinte chave: 92963560000160 (CNPJ) — Prefeitura de Porto Alegre.

O ParaQuemDoar tem mais de 100 organizações sociais sem fins lucrativos mapeadas e verificadas pelo Brasil. A cada emergência, são selecionamos um (ou mais) parceiros que estejam atuando diretamente com as áreas afetadas.

Foto: Ricardo Mansur/Secom/RS