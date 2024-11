Documentário sobre o Barco de Fogo tem estreia em praça de Estância

Na noite desta quarta-feira, 20, a Mostra Cinema para Todos teve início no bairro Porto D’Areia, em Estância, município do sul sergipano, com a exibição inaugural do documentário ‘Barcos de Fogo’. Produzido pela Bipolar Filmes e apoiado pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), o filme aprofunda-se nas raízes dessa tradição, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe.

Realizada entre os dias 20 e 23 de novembro, a Mostra Cinema para Todos busca democratizar o acesso à cultura por meio do cinema. Gratuita, a iniciativa oferece ao público local a oportunidade de conhecer obras genuinamente sergipanas que abordam temas de relevância cultural e histórica.

O documentário, dirigido por Jorge Oliveira, é fruto de dois anos de pesquisa e convivência com os fogueteiros estancianos. “É essencial destacar a cultura do Barco de Fogo, que nasceu aqui no Porto da Areia, com Chico Surdo. Contar essa história é mantê-la viva. Há mais de 15 anos participo dessa festa, e decidi registrar esse legado”, explicou o cineasta.

“Preservar essa história é o maior fogo que carregamos dentro de nós”, complementou o produtor do longa, Bruno Kelvernek, para quem a obra representa “um resgate da nossa identidade e uma celebração da criatividade que transformou um brinquedo em espetáculo”.

A estreia ganhou simbolismo especial por acontecer no Dia da Consciência Negra, como ressaltou a secretária de Cultura de Estância, Lidiane Nobre. “É significativo trazer essa obra para o Porto da Areia, um bairro quilombola, neste dia que celebra resistência e luta. Parabéns aos fogueteiros e ao Barco de Fogo, pela história e força do nosso povo”, destacou.

Representando a Funcap, o assessor técnico Carlos Henrique Luciani enfatizou a importância do apoio às produções audiovisuais sergipanas. “O Barco de Fogo é um legado que ilumina nossas noites juninas e nos enche de orgulho. Apoiar projetos como este é garantir que nossa tradição alcance o Brasil e o mundo”, disse.

Sobre o Barco de Fogo

O Barco de Fogo teve origem na década de 1920, no município de Estância. Criado pelo fogueteiro Chico Surdo, o material consiste em uma armação de madeira enfeitada com papéis coloridos, papel alumínio, bandeirolas e diversos tipos de fogos de artifício, como rojões e espadas, que impulsionam o barco ao longo de um cabo de aço, criando um espetáculo de luz e som.

Foto: Marco Ferro