Dois municípios sergipanos apresentam projetos em evento nacional

Pela primeira vez, o estado de Sergipe vai apresentar duas experiências de sucesso da gestão pública municipal no maior evento nacional de políticas públicas, o Transformar Juntos, do Sebrae. De 9 a 11 de julho acontece a edição de 2024, em Brasília, e a capacidade de inovação dos sergipanos será representada por projetos dos municípios de Indiaroba e Moita Bonita.

Esses dois exemplos locais serão relatados para um público formado por autoridades, gestores públicos, agentes de desenvolvimento e lideranças e poderão contribuir com a melhoria do ambiente de negócios, desenvolvimento de políticas públicas e iniciativas de inclusão social. Ao longo do evento, os projetos “Chamada Pública para MEI nos pequenos reparos e Compras”, do município de Moita Bonita, e Moeda Aratu, de Indiaroba, ganharão destaque, junto a outros representantes do Brasil inteiro.

As iniciativas expostas no “Transformar” tratam de temas como: compras, simplificação, inovação, inclusão produtiva, sustentabilidade. Como demonstram os casos sergipanos, todos têm em comum o fato de serem iniciativas de sucesso, que contribuíram para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que sentem as dificuldades existentes nas cidades no seu dia a dia.

As ações

A Moeda Social Aratu, por exemplo, é fruto de uma ideia da Prefeitura de Indiaroba para desenvolver a economia local, após constatar, por meio de estudo realizado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), que apenas 20% do salário dos servidores municipais retornava à economia do município. A Aratu (A$) foi nomeada para homenagear o trabalho das marisqueiras da região e desenvolvida por meio da criação do Banco Popular de Indiaroba (BPI) que, de acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável Genival Alves, funciona como um vetor de inclusão social.

“O principal benefício dessa iniciativa foi levar dignidade para as famílias que estão em vulnerabilidade social, concedendo o Bolsa Família municipal, um benefício pago em moeda social para as famílias que passam pela análise da assistência. Elas recebem A$130 em um cartão que só pode ser usado no comércio local”, detalhou.

Já o “Chamada Pública para MEI” é um projeto que visa suprir as necessidades do município de Moita Bonita na execução de pequenos reparos, nas vias e equipamentos da administração pública, ao facilitar a contratação desses consertos com a inclusão dos microempreendedores individuais na prestação de serviços.

O secretário de Desenvolvimento Sustentável de Moita Bonita, Henrique Andrade, acredita que as boas ideias do setor público precisam ser compartilhadas com o maior número possível de interessados. “As soluções encontradas pelos municípios para desburocratizar os processos e servir aos cidadãos de forma mais eficiente devem ser partilhadas e o nosso projeto traz resultados que enchem os olhos de todos que transitam em nossa cidade ao vê-la limpa, organizada, bem cuidada. Isto faz com que queiramos que outros locais também fiquem assim e vamos mostrar no ‘Transformar’ que é possível fazer o melhor com o que temos, até termos condições de fazer melhor ainda.”

As duas administrações sergipanas também receberam o reconhecimento pelo desenvolvimento desses projetos no Prêmio Prefeitura Empreendedora, concedido pelo Sebrae Sergipe em abril deste ano.

Por Yasmin Déda