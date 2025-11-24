Trabalhadores ficam feridos após elevador inoperante de obra despencar no bairro Atalaia, em Aracaju

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM), informou na manhã desta segunda-feira (24), que dois trabalhadores ficaram feridos, após o elevador de uma obra despencar do 6º pavimento, no Bairro Atalaia, em Aracaju.

O CBM informou ainda que as duas vítimas eram da equipe de manutenção do elevador, que estava inoperante.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro às vítimas, e em seguida, elas foram levadas para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju.

Em nota, o Huse informou que o paciente de 45 anos foi admitido na Ala Vermelha, onde recebe acompanhamento da equipe multidisciplinar. Ele está estável e passará por exames para avaliação completa do seu estado clínico.

A outra vitima, de 38 anos, foi encaminhado para a Área Verde, e será avaliado pela equipe assistencial e também realizará exames complementares.

A área do elevador foi isolada e a Defesa Civil vai analisar o caso.

Foto CBM/SE