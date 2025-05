Dom Genivaldo celebra missa dos 177 anos de estância, “4 de maio é dia pra ser valorizado ainda mais”

Mesmo com muita chuva caindo em Estância e em todo estado, os fiéis católicos desse município, não deixaram de ir à Catedral de Nossa Senhora de Guadalupe, para celebrarem a festa dos 177 anos de Elevação à Categoria de Cidade, que o “berço da cultura sergipana” completou neste domingo, 4.

Catedral completa por munícipes, dentre os quais, o prefeito André Graça e a primeira dama Cláudia Trindade, além de vereadores e lideranças políticas estaduais.

A Missa festiva foi presidida pelo bispo diocesano, Dom José Genivaldo Garcia e concelebrada pelos padres da paróquia.

Durante a homilia cristã e histórica do bispo, os católicos ficaram atentos para sua explanação.

Na sua pregação, Dom Genivaldo disse que o dia 4 de maio, é também para se assumir o compromisso de construir juntos uma cidade cada vez mais desenvolvida e feliz, onde cada cidadão cumpra com suas responsabilidades e tenha seus direitos assegurados.

LEIA A PREGAÇÃO

Nesta liturgia queremos render graças ao Senhor pelos 177 anos de elevação da nossa querida Estância à categoria de cidade. Ao mesmo tempo, queremos elevar nossa prece a Deus — neste ano jubilar – para que conceda a todo o povo estanciano muita paz, prosperidade, fortaleza, saúde e esperança!

O dia 04 de maio tornou-se para todos os que fazem esta terra um momento de alegria, gratidão e responsabilidade, um dia para valorizarmos ainda mais tudo aquilo que de bom foi realizado no passado e para assumirmos o compromisso de construirmos juntos uma cidade cada vez mais desenvolvida e feliz, onde cada cidadão cumpra, com suas responsabilidades e tenha seus direitos assegurados.

Para além de suas edificações, instituições e paisagens naturais, um município é formado, sobretudo, por seu povo. A letra do hino do município descreve Estância como querida”, “gentil guarida”, “rincão feliz”. De fato, uma das características maiores do povo estanciano é a sua hospitalidade, generosidade e alegria, traços que devemos pedir a Deus a graça de conservar!

Quis também a providência de Deus que Estância se tornasse pioneira em diversas áreas, o que é mais do que uma honra: é uma responsabilidade perante a história de Sergipe e do Brasil. Aqui nasceu o primeiro jornal sergipano; aqui surgiram os primeiros poemas românticos; a primeira indústria têxtil; a primeira emissora de rádio do Interior sergipano. Tivemos a graça de ser também a primeira comunidade do Brasil a cultuar a Virgem Maria sob o título de Nossa Senhora de Guadalupe devoção implantada justamente neste local, que há 65 anos tornou-se

Catedral Diocesana, outra grande graça que recebemos de Deus.

Há um belíssimo texto do escritor Jorge Amado, que aqui residiu na década de 1930, que expressa, com sensibilidade e lirismo, o amor que os estancianos nutrem por sua terra: “As outras cidades pelo mundo afora, o homem as construiu para nelas mourejar, lutar, viver e morrer. A cidade de Estância, porém, além da mão do homem erguendo lar e oficina, teve ajuda da mão de Deus, pois do alto dos céus o Pai Eterno desejou um aglomerado humano que não fosse apenas campo de trabalho, chão de labuta e de ambição. Quando os antigos estavam erguendo Estância, Deus se envolveu na construção, colocou a graça, a gentileza, a cortesia imensa, o amor à cultura como dons para os que ali nascessem ou para ali viessem em busca de paz. Cocou de rios o casario, deu um toque de azul sem igual ao céu, trouxe a brisa do mar Atlântico para as noite cálidas. A povoação, na qual os seres deviam arrastar o fardo da existência, transformou-se em jardim de alegria e doçura onde os homens possam amar a vida e não temer a morte “. E conclui Jorge Amado: “Estância é cidade do meu amor, todas as manhãs penso em seu casario e em sua gente. Um dia plantarei ali alicerces de uma casa —para aproveitar também a obra-prima de Deus “.

Que o Senhor, pela intercessão da Virgem de Guadalupe, abençoe mais e mais a nossa querida Estância — seus munícipes, seus representantes políticos, o clero, religiosas, instituições públicas e particulares, associações beneficentes, e todo o povo santo de Deus que aqui reside e trabalha!

Por Magno de Jesus