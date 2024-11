Dom Genivaldo Garcia será empossado na academia estanciana de letras

Na tarde desta terça-feira, 26, a partir das 15h, acontecerá a posse de Dom José Genivaldo Garcia, bispo diocesano de Estância, na Academia Estanciana de Letras (AEL)

Considerando que o Neoacadêmico José Genivaldo Garcia, não pode tomar posse juntamente com os demais eleitos, em 09/11, por compromissos pastorais; Considerando a dificuldade de vaga nas agendas dele, como também a do presidente da AEL, José Ginaldo de Jesus, nesta época, já próximo ao Natal; Considerando que o prazo final para a posse, se encerrará dia 29/11/24.

Então o presidente da AEL, comunica que, em comum acordo, e fundamentado no Art. 12°, § 10 do Regimento Interno da AEL, a Solenidade de Posse de Dom Genivaldo Garcia foi marcada para hoje, terça-feira, 26/11, às 15 horas, no Palácio Episcopal da Diocese de Estância.

C O N V I T E

O Presidente da Academia Estanciana de Letras – AEL, convida V. S. para a Sessão Especial na qual ocorrerá a POSSE do Neoacadêmico DOM JOSÉ GENIVALDO GARCIA, na cadeira n° 30 da AEL, tendo como Patrono Mons. Victorino Corrêa Fontes.

DATA: 26 de novembro de 2024.

HORÁRIO: das 15 às 16 horas (Impreterivelmente).

LOCAL: CÚRIA Diocesana de Estância – Rua Dom Quirino, 59 – Esquina com a Praça Jackson de Figueiredo.

DADOS BIOGRÁFICOS DE DOM GENIVALDO GARCIA

O bispo, José Genivaldo Garcia é natural de Cumbe-SE. Aos quatro meses de idade passou a residir, com sua família, em São Miguel do Aleixo-SE.

Ele foi um dos trinta sacerdotes ordenados por Luciano José Cabral Duarte, segundo arcebispo metropolitano de Aracaju, em 8 de janeiro de 1994.

O seu fecundo ministério sacerdotal foi exercido, como pároco, nas paróquias São Francisco de Assis (bairro Santos Dumont), São Marcos Evangelista (conjunto Marcos Freire I, Socorro-SE) e Jesus Ressuscitado (bairro Jardins).

Desde janeiro de 2018 foi pároco da comunidade paroquial do bairro Atalaia, em Aracaju.

A expressiva contribuição de Genivaldo Garcia para a Igreja Particular de Aracaju também é oferecida como membro do Conselho Presbiteral e membro do Conselho de Consultores.

Foi diretor acadêmico do Seminário Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus (Propedêutico), vice-reitor, diretor espiritual e diretor acadêmico, por mais de vinte anos do Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição, onde atualmente ministra as disciplinas História da Filosofia e Homilética.

O novo bispo de Estância é graduado em Filosofia pelo Centro Salesiano Universitário de São Paulo (UNISAL), em Lorena-SP, e em Teologia pelo Seminário Maior Nossa Senhora de Fátima de Brasília-DF.

Também tem bacharelado em Teologia, pela Faculdade Católica de Anápolis-GO.

Sua sólida formação acadêmica também consta de Pós-graduação “Latu Sensu” em Didática e Metodologia do Ensino Superior, pela Faculdade São Luís de França (2010); Pós-Graduação em Ética e Filosofia, pela faculdade Católica de Anápolis-GO, e Pós-graduação em Ciências da Religião, pela Faculdade do Planalto Central (FAPLAC), de Formosa-GO.

Por Magno de Jesus