Domingos dos Correios é escolhido por Suely Barreto como candidato a vice-prefeito

Com formação sólida e vasta experiência, Domingos dos Correios promete uma nova era de representatividade e renovação para a cidade

No último sábado, 3 de agosto, a Câmara de Vereadores de Estância foi palco da convenção partidária da Federação Cidadania/PSDB, onde foram homologados os nomes de Suely Barreto como candidata a prefeita e José Domingos da Cruz, mais conhecido como Domingos dos Correios 📪, como candidato a vice-prefeito. O evento contou com a presença do presidente estadual da federação, o deputado estadual Georgeo Passos, lideranças estaduais do Cidadania e marcou a apresentação oficial da chapa majoritária, além de 16 candidatos a vereadores.

Suely Barreto se apresenta como uma alternativa genuína para a cidade. Com a vida inteira vivida e dedicada a Estância, Suely tem uma longa trajetória de trabalho social e serviços prestados na defesa dos jovens, prevenção às drogas, assistência aos idosos e empoderamento feminino. Sua candidatura simboliza a esperança de uma gestão que conhece e entende as necessidades da população, especialmente a mais carente e comprometida com o bem-estar e o desenvolvimento de Estância.

Um destaque especial na chapa é o vice-candidato, Domingos dos Correios 📪, uma figura amplamente respeitada nas camadas populares. Filho de lavadeira, Domingos traz uma riqueza de experiência e uma profunda conexão com a realidade das famílias carentes da cidade. Durante a infância, ajudava sua mãe levando as roupas até o rio Piauitinga, onde ela lavava para ajudar no sustento da família, atividade que resultou num monumento na Rua Pedro Homem da Costa, (Caminho do Rio), justamente para homenagear o trajeto que as lavadeiras, incluindo sua mãe, faziam. Com formação em gestão pública e uma carreira marcada pelo desporto, ele representa a luta e a perseverança das minorias. Domingos é tecnólogo em Gestão Pública pela Universidade Tiradentes e tem especialização em Gestão Pública pela Faculdade São Luís de França. Nascido e criado em Estância, começou a trabalhar cedo, ajudando sua mãe e, mais tarde, dedicou-se à carreira nos Correios, onde se aposentou.

A chapa Suely e Domingos se posiciona como uma verdadeira alternativa ao poderio econômico e aos candidatos sem identidade com o povo estanciano. Suely, com seu forte engajamento social, e Domingos, com sua representatividade e história de superação, oferecem à população de Estância uma opção de continuidade com comprometimento real com a igualdade racial, o esporte e a justiça social. A candidatura deles é uma resposta à necessidade de uma gestão que conheça profundamente as demandas e os anseios da comunidade, com a promessa de uma administração justa, inclusiva e conectada com o povo.

Esta convenção marcou um novo capítulo na política de Estância, trazendo à tona candidatos que verdadeiramente representam e conhecem o seu povo, prontos para enfrentar os desafios com coragem e dedicação.

Fonte e foto assessoria