DONA MARIA LÚCIA 104 ANOS: CORRIDA CIDADE DE ARACAJU INCENTIVA A PARTICIPAÇÃO DE IDOSOS NA PROVA

A Corrida Cidade de Aracaju também foi uma oportunidade para milhares de idosos praticarem atividade física e provarem que a idade não é um obstáculo para o esporte.

Aos 104 anos, Maria Lúcia Moura foi a atleta mais experiente da 40ª edição do evento. Ela começou no atletismo aos 80 anos e continua competindo mesmo após os 100 anos.

“É uma satisfação estar aqui. Desejo saúde para todo mundo e digo: corram, não deixem de correr”, declarou Maria Lúcia, que participou do percurso de 5 km e foi homenageada pela prefeita Emília Corrêa. “Dona Lúcia é um exemplo para todos nós. É emocionante ver a disposição e a alegria que ela tem para fazer o que ama”, destacou a prefeita.

Além dela, outros atletas da terceira idade também participaram, inclusive no percurso de 24 km. Fiel Monteiro, de 90 anos, corre na Corrida Cidade de Aracaju desde a primeira edição. Com disposição e entusiasmo, ele relembrou sua trajetória no esporte. “Desde menino eu corro. Na semana da Pátria, as escolas realizavam competições, e assim comecei. Com 15 anos, passei a disputar provas mais sérias. Minha preparação era jogando bola, andando a cavalo, nadando. Já ganhei competições em vários lugares, como São Paulo e Recife. Hoje treino três vezes por semana, e no bairro Santos Dumont, onde moro, todo mundo me conhece por me ver correndo nas ruas. A Corrida Cidade de Aracaju é um momento de reencontro com os amigos, um momento de alegria”, afirmou Fiel Monteiro.

O maratonista Ednaldo Pinto, de 73 anos, também destacou sua experiência no esporte. “Essa é a terceira vez que participo da corrida. O percurso é tranquilo, pois já estou acostumado. Já disputei a Maratona de Roma, irei correr a Maratona de Berlim e, no ano passado, fiz cinco meias maratonas aqui em Aracaju. Para mim, é um prazer e uma honra competir nesta prova”, comentou Ednaldo.

A curitibana Daize Calisto, de 63 anos, aproveitou a corrida para visitar o filho, que estuda na Universidade Federal de Sergipe. “Corro há 20 anos. Quem me motivou a entrar no esporte foi um atleta chamado Cajé, que tive a satisfação de reencontrar aqui. No ano passado, vim ver meu filho, participei da corrida e gostei tanto que voltei”, disse Daize.

Hugo Gomes, de 65 anos, competiu pela décima vez na prova. “Entrei no esporte por incentivo dos meus primos, que já corriam. Para mim, correr é questão de saúde. Desde que comecei, nunca mais parei. A Corrida Cidade de Aracaju é uma das melhores do Nordeste. Aqui encontramos amigos e conhecemos muita gente. Se pudesse dar um conselho aos idosos, diria para não ficarem em casa, que pratiquem algum esporte. O importante é se movimentar e cuidar da saúde”, afirmou Hugo.

Foto: Ronald Almeida