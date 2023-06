Dono do hit do São João, Eric Land  faz show em Capela no sábado, 1º

O São Pedro de Capela vai contar com o show do dono do hit do São João. O cantor Eric Land sobe ao palco no sábado, 1º de julho, embalado pela música “Chorei na Vaqueijada”, que é sucesso em todo o país e está entre as mais tocadas em todas as plataformas musicais e nas festas juninas. O hit, que possui um clipe gravado com Tarcísio do Acordeon, já figura no repertório de diversos artistas do forró como Wesley Safadão e Xand Avião e do sertanejo com Henrique e Juliano e Matheus e Kauan.

Eric Land é um dos grandes nomes da música nordestina que está conquistando seu espaço no cenário nacional com mais de 30 shows neste mês de junho onde o público acompanha todas as músicas e coreografias. O jovem cearense acumula quase meio bilhão de visualizações em seus vídeos no Youtube e mais de 5 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de áudio.

Foro assessoria

Por Felipe Martins