Dr. Amintas Noronha recebe título de cidadão Laranjeirense da Câmara Municipal

Em noite de celebração e reconhecimento, a Câmara Municipal de Laranjeiras realizou sessão solene nesta quinta-feira (24) para conceder o título de cidadão Laranjeirense ao Juiz de Direito José Amintas Noronha de Meneses Júnior. A honraria, estabelecida pelo decreto legislativo 01/2025, de autoria do vereador Whorton Leon (Dr. Léo), homenageia a trajetória de mais de duas décadas de dedicação do magistrado à comunidade local.

O Juiz Amintas Noronha chegou a Laranjeiras há 22 anos e, desde então, tem prestado relevantes serviços à população do município histórico. Durante a cerimônia, o prefeito José de Araújo Leite Neto (Juca), demais autoridades políticas locais, familiares e autoridades do judiciário prestigiaram o momento solene.

Em seu discurso de agradecimento, visivelmente emocionado, o magistrado expressou sua gratidão pela honraria. “É uma honra ser oficialmente cidadão laranjeirense, a cidade-símbolo da cultura popular, de tantas personalidades que se destacam e se destacaram em Sergipe e no Brasil”, declarou Dr. Amintas. O juiz também manifestou seu orgulho em pertencer oficialmente a uma comunidade que considera plural e inclusiva.

O magistrado, que construiu uma trajetória relevante no exercício da magistratura em Laranjeiras, reafirmou seu compromisso com a cidade: “Aqui, sempre exerci meu ofício com zelo e dedicação, com foco em servir à comunidade”, destacou durante seu pronunciamento.

O autor da proposta, vereador Dr. Léo, ressaltou a importância da contribuição do juiz para o desenvolvimento social e jurídico de Laranjeiras, enfatizando que a homenagem representa o reconhecimento coletivo pelos anos de trabalho dedicados ao município.

A sessão solene contou ainda com a presença de diversas autoridades municipais e estaduais, consolidando a importância do evento para a comunidade laranjeirense, que agora reconhece oficialmente o Juiz José Amintas Noronha como um de seus cidadãos ilustres.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.