O médico, Dr. Breno, está hoje prestigiando com entusiasmo o aguardado evento “3° Forró na Praça” em nossa amada cidade. Sua presença é uma demonstração de apoio à cultura local e uma celebração da alegria que permeia essa festa magnífica.

Dr. Breno, reconhecido por seu compromisso com a saúde e o bem-estar de nossa comunidade, está aproveitando ao máximo essa ocasião especial. A energia contagiante e os sorrisos estampados nos rostos das pessoas que dançam ao som do forró são um reflexo da identidade cultural vibrante de Porto da Folha.

Ao participar desse evento animado, Dr. Breno reconhece e parabeniza o Prefeito Miguel de Dr. Marcos e o Governador Fábio Mitidieri pelo empenho e dedicação em trazer essa festa para nossa cidade. Suas visões visionárias e compromisso com a promoção da cultura local merecem todo o reconhecimento.

A festa “3° Forró na Praça” é uma verdadeira celebração da nossa identidade cultural e Dr. Breno, como um cidadão apaixonado por nossa cidade, sente-se honrado em fazer parte desse momento único. Ele expressa sua gratidão a todos os envolvidos na organização desse evento, destacando o cuidado e a dedicação de cada membro da equipe.

Porto da Folha se enche de orgulho com a realização do “3° Forró na Praça”. Dr. Breno incentiva a continuidade do crescimento e do encantamento proporcionados por essa festa, para que cada vez mais pessoas possam desfrutar dessa manifestação cultural tão especial.

