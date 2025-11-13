Dr Fábio mantém aprovação de quase 80% no município de Arauá

Na contramão do que acontece com a maioria dos prefeitos reeleitos, Dr. Fábio Costa consegue manter a aceitação de sua gestão em alta no município de Arauá, com 79,31% de aprovação. Foi o que apontou a pesquisa realizada pelo Instituto França, no período de 05 a 07 de novembro, no município.

Para essa pesquisa, foram realizadas 622 entrevistas na sede, povoados e região rural, que é considerado um quantitativo expressivo já que Arauá possui apenas 9.521 eleitores. A margem de erro é de 3,8%, para um intervalo de confiança de 95%.

“Sem dúvida, essa pesquisa me deixa muito feliz, mas também me traz para a responsabilidade de trazer o melhor para o nosso povo. Estamos mantendo o ritmo elevado dos serviços, temos muitas obras em diversas partes de Arauá, estamos estimulando o empreendedorismo local e motivando para o orgulho de ser arauaense”, destacou o prefeito Dr. Fábio.

Os números

Quando o Instituto França entrava em contato com o entrevistado, era perguntado: ‘o senhor(a) aprova ou desaprova a administração do prefeito Dr Fábio?’. O resultado foi que 79,31% aprova; 11,49% desaprova; 8,62% nem aprova e nem desaprova; e 0,58% não sabe ou não respondeu.

Texto e foto assessoria