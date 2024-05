Dr. Juarez e o PSDB seguem firme ao apoio do pré candidato Thiago Santana

Berço da cultura sertaneja dos sergipanos, a cidade de Porto da Folha, para se ter uma ideia do tamanho da cultura de Porto da Folha, à maior festa de gibão do Brasil mais conhecida como vaquejada de pega de boi no mato é a de Porto da Folha, realizada no mês de Setembro. É também um dos poucos lugares do Nordeste que se tem três raças diferentes, que são branco, negro e indígena, tudo isso proveniente de sua rica história.

Na política não é diferente por ter mais de 18 mil eleitores aptos e votarem , grandes grupos vão se formando e buscando apoio para chegar forte em 2024.

Exemplos, como o cirurgião dentista Dr. Juarez Souza, conhecido como Dr. Juarez dentista, obteve pontuação em nossas sondagens eleitorais na região, destaques nos povoados de atuação na cidade.

Visando sua área de saúde bucal, o Dr. Juarez decidiu que o melhor caminho a seguir é ao lado de Thiago Santana, que está almejando a sucessão do atual prefeito Miguel que está em seu segundo mandato.

Nossa página já atua em mais de 6 sondagens eleitorais espontâneas onde os nomes aparecem por si só, sem indicações nossa, todas as vezes Juarez dentista pontual gradativamente tanto para vereador como para prefeito de forma espontânea apareceu seu nome.

Que hoje decidiu dar apoio ao projeto de Thiago Santana para 2024.

