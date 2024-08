Dr Juarez Isidoro participa da convenção de Thiago Santana em Porto da Folha

O Dr Juarez Isidoro, ex coordenador de saúde Bucal do município de Porto da Folha e ex candidato a vice prefeito em 2020, esteve nesse sábado (03), na convenção de Thiago Santana (PSD) ao lado do governador Fábio Mitidieri.

Vale ressaltar o carinho das pessoas por onde Dr Juarez Isidoro passava, criando uma expectativa que ele retornaria aos atendimentos Odontológicos naquele município caso Thiago venha obter êxito na eleição.

Doutor Juarez negou a possibilidade de retorno ao município no momento, mas disse ter um compromisso muito grande com aquele povo e aquela gente.

A única coisa que se sabe é que ele ressurgiu das cinzas deixando a política local mais calorosa.

Dr Juarez continua aliado da ex deputada Kitty Lima e do Senador Alessandro Vieira (MDB) e deve apresenta-la como sua candidata em 2026 a deputada no município Buraqueiro.