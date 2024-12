Dr. Samuel anuncia secretariado para a nova gestão de Socorro

Nesta quinta-feira (19), o prefeito eleito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), realizou uma coletiva de imprensa para anunciar 23 secretários e secretárias da sua gestão. Durante o evento, que aconteceu no Shopping Prêmio, Samuel destacou o compromisso de sua equipe em trabalhar com transparência, eficiência e com foco no bem-estar da população.

“Esse não é apenas um time, é uma seleção. Escolhemos a dedo cada um dos nossos secretários, depositando neles a nossa confiança, para que possamos, juntos, reconstruir o município de Socorro. Temos o planejamento estratégico, uma equipe preparada e muita garra para trabalhar, tenho certeza de que a nossa gestão será um sucesso”, disse Samuel.

Confira a lista do novo secretariado:

Secretaria de Educação – Adriana Carvalho;

Secretaria da Fazenda – Dr. Heitor Santana;

Secretaria de Governo – José Toledo Neto;

Secretaria de Saúde e Saneamento – Adriana Menezes;

Secretaria de Comunicação Social – Rodolfo Santana;

Secretaria de Controle Interno – Milton Botelho;

Secretaria de Administração – Thiago de Ruy;

Secretaria de Agricultura, Irrigação e Pesca – Carlos Almeida;

Secretaria de Assuntos Parlamentares – Leosmar Andrade;

Secretaria da Cultura – Mônica Menezes;

Secretaria de Indústria e Comércio – Luiz Carlos;

Secretaria de Planejamento e Orçamento Participativo – Camila Godinho;

Secretaria de Assistência Social – Gledson Oliveira;

Secretaria de Transporte – Tininho Estevez;

Secretaria de Infraestrutura – Rosman Pereira;

Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes – João Mochila;

Secretaria de Esporte e Lazer – Shelton Rocha;

Secretaria de Meio Ambiente – Allan Max;

Secretaria de Serviços Urbanos – Alcides Júnior;

Secretaria do Trabalho – Adilson Junior;

Defesa Civil – Barbosinha;

Procuradoria-Geral do Município – Carlos Krauss;

Guarda Municipal – Renilton Santos.

Foto: Milton Carvalho

Por Fernanda Santiago