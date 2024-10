Dr. Samuel é o prefeito eleito mais bem votado de Sergipe e faz história em Socorro

O candidato Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) venceu a eleição para prefeito de Nossa Senhora do Socorro com expressivos 56.391 votos, tornando-se o mais votado da história do município. Samuel conquistou ainda a maior votação entre todos os eleitos no estado de Sergipe neste pleito.

Foram 59,12% dos votos válidos, com quase 30 mil votos de diferença da segunda colocada, a deputada estadual Carminha Paiva, que obteve apenas 28,27%. Samuel representa a renovação política do município, que estava há 8 anos sob o comando da mesma gestão, que era amplamente desaprovada pela população.

“Momento de gratidão. Gratidão a Deus, por Ele sempre nos guiar e abençoar cada passo, gratidão a toda população socorrense que acreditou na mudança e digitou o 23 no dia de ontem, e, faço um registro especial para as nossas crianças que tanto abraçaram nossa campanha, mostrando entusiasmo e carinho em cada bairro que passamos. Agora precisamos pensar no futuro do nosso município, planejar ações para os primeiros 100 dias de gestão, saber a atual realidade administrativa da cidade e buscar as estratégias necessárias para começar a tirar do papel tudo aquilo que foi apresentado através do nosso plano de governo popular e participativo”, disse Samuel.

Perfil

Samuel Carvalho tem 41 anos, é formado em Direito pela Universidade Tiradentes e pós-graduado em Gestão Pública com ênfase em Cidades Inteligentes. Ingressou na vida política em 2014, candidatando-se ao cargo de deputado federal. Em 2016, concorreu ao cargo de prefeito de Nossa Senhora do Socorro pela primeira vez, obtendo 12.276 votos.

Samuel foi eleito deputado estadual em 2018, e, em 2020, voltou a disputar a vaga pela Prefeitura de Socorro, sendo o segundo candidato mais bem votado naquele pleito. Em 2022 foi reeleito deputado estadual, e hoje é um dos parlamentares mais atuantes da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe.

Texto: Fernanda Santiago

Foto: Bruno Anderson