Dr. Samuel preocupado com a regularização do abastecimento de água no Guajara

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) expressou sua preocupação com os problemas no fornecimento de água que a população do povoado Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, tem enfrentado. Através de uma rede social, o parlamentar destacou que tem monitorado de perto os relatos dos moradores, que há anos sofrem com a falta d’água.

“É preocupante o que está acontecendo na região, famílias que pagam suas taxas de água e não tem um abastecimento regular, que chegam a ficar dias sem água nas torneiras. Me solidarizo com todos que passam, diariamente, por estas dificuldades e coloco, mais uma vez, o nosso mandato à disposição dos moradores desta região, para ajudar como for possível.”, disse Samuel através de uma rede social.

Diante da situação, o parlamentar informou que irá protocolar na Casa Legislativa uma indicação solicitando a regularização do fornecimento de água para o Guajará. “Água potável e saneamento são direitos básicos da população, todos devem ter acesso contínuo e adequado”, completou Samuel.

O parlamentar reforçou ainda que o fornecimento de água para os moradores de Socorro é uma preocupação recorrente do seu mandato. Recentemente, a indicação de nº 37/2024 foi protocolada por Samuel e aprovada na Alese, solicitando ao governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, por meio do diretor presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Luciano Goes, a regularização do fornecimento de água no Loteamento Novo Horizonte, em Nossa Senhora do Socorro.

Foto assessoria

Por Fernanda Santiago